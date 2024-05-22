وفاة تلميذة سقط عليها "حائط" فى قنا

لقيت تلميذة مصرعها، إثر سقوط حائط عليها، أثناء عودتها من حفظ القرآن الكريم بقرية كوم يعقوب التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.

البداية بتلقي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بمصرع تلميذة إثر سقوط حائط عليها في قرية كوم يعقوب بمركز أبوتشت.

وتبين مصرع " نورا. ع"، 10 أعوام، تلميذة بالصف الرابع الابتدائي، أثناء عودتها من مكتب تحفيظ قرآن كريم في قرية كوم يعقوب.

ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إلى موقع البلاغ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.