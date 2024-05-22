الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفاة تلميذة سقط عليها "حائط" فى قنا

جثة طفل- أرشيفية
جثة طفل- أرشيفية

لقيت تلميذة مصرعها، إثر سقوط حائط عليها، أثناء عودتها من حفظ القرآن الكريم بقرية كوم يعقوب التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.

البداية بتلقي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بمصرع تلميذة إثر سقوط حائط عليها في قرية كوم يعقوب بمركز أبوتشت.

وتبين مصرع " نورا. ع"، 10 أعوام، تلميذة بالصف الرابع الابتدائي، أثناء عودتها من مكتب تحفيظ قرآن كريم في قرية كوم يعقوب.

ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إلى موقع البلاغ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلميذة حفظ القران الكريم مركز ابوتشت قنا

مواد متعلقة

مصرع فتاة وإصابة شخص آخر صدمتهما سيارة فى الهرم

مصرع 5 أشخاص وإصابة اثنين أخرين في حادث تصادم بالداخلة

مصرع شخص فى حادث تصادم بالدقهلية

مصرع سيدتين جراء تصادم قطارين فى البحيرة

مصرع عجوز سقطت فوقه نخلة فى سوهاج

الأكثر قراءة

آخر تطورات أزمة الشيبى والشحات.. تحرك جديد داخل الجبلاية لحسم الأمر

3 دول أوروبية تعترف بدولة فلسطين رسميا اعتبارا من 28 مايو

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

رفض الطعن وتأييد الإعدام لـ"سفاح الإسماعيلية"

ضبط حاوية بها 300 كيلو هيروين بميناء شرق بورسعيد

بعد تعرضها لحادث تصادم.. تيسير فهمى تكشف عن حالتها الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الملتقى اللاتينى الثالث

عبد الرحمن باشا

قرار القمة العربية بتشكيل قوات حفظ سلام فى غزة.. هل هذا فى مصلحة مصر؟

القس رفعت فكرى سعيد

مائة شخصية قبطية

عبدالوهاب داود

إدريس ومحفوظ.. تولستوى أم دوستويفسكى؟!

ماجد حبته

قنبلة «الجنائية» الدخانية!

جلال حمام

ماذا ينتظر إيران بعد رئيسى؟

محمد الراعي

سارق الفرح فى الزمالك

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

صور

حوار شيق لـ ريهام حجاج مع الدستور حول كواليس صدفة

فريق عمل مسلسل "صدفة" فى ضيافة "الدستور"

معدية أبو غالب: الأهالي في انتظار جثث المفقودين

محطة تل أبيب

المزيد

"واتس آب" يفضح جيش الاحتلال.. جريمة إسرائيلية جديدة فى غزة

229 يومًا للعدوان.. الاحتلال يشن قصفًا عنيفًا على قطاع غزة

وفد دبلوماسي أوروبي يطلع على انتهاكات المستعمرين بحق المواطنين بالأغوار الشمالية