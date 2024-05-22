مصرع فتاة وإصابة شخص آخر صدمتهما سيارة فى الهرم

لقيت فتاة مصرعها وأصيب شخص آخر بعدما صدمتهما سيارة أثناء عبورهما الطريق الدائري في الهرم، وتم نقلهما إلى المستشفى، والقبض على السائق المتسبب في الحادث.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا من طوارئ الصحة باصطدام سيارة بأشخاص في منطقة الهرم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان، وتبين وفاة فتاة وإصابة شخص آخر وتم نقلهما إلى المستشفى.

بينما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.