الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشدد 5 سنوات والغرامة لعاطل بتهمة الاتجار فى المخدرات بالشرقية

السجن المشدد
السجن المشدد

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بمعاقبة عاطل  بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بحيازة كمية من أقراص عقار الترامادول المخدر بقصد الاتجار فيها بدائرة مركز بلبيس.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت.

بداية أحداث القضية عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "ك. د "، مقيم بمركز بلبيس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة كمية من أقراص عقار الترامادول المخدر بقصد الاتجار فيه وترويجه على عملائه.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزته 950 قرص لعقار الترامادول المخدر بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالتحقيقات.

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