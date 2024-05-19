الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة المتهمين بترويج مخدر الاستروكس بالمرج للمحاكمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة المرج، إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بحيازة كمية من المواد المخدرة وزنت كيلو ونصف من مخدر الاستروكس بمنطقة المرج.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين عثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة بقصد ترويجها وأقروا بارتكاب الواقعة بغرض التربح وكسب المال.

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عاطلين وبحوزتهم  كيلو ونصف من مخدر الاستروكس، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والتربح والكسب غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مخدر الاستروكس الإجراءات القانونية المواد المخدرة نيابة المرج المرج

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