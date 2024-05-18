البراءة لسائق متهم بحيازة وترويج مخدرات في قنا

أصدرت محكمة جنايات مستأنف قنا، حكما ببراءة متهم بعد صدور حكم من جنايات أول درجة بالسجن المشدد 15 عاما، وغرامة 100 ألف جنيه.

محكمة جنايات مستأنف قنا

تعود أحداث الواقعة حينما تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة قنا من ضبط المتهم م.ع.م، سائق ومقيم بدائرة البندر، وبحوزته قطع كبيرة الحجم من مخدر الحشيش ومبلغ مالي 250 جنيها وهاتف محمول، وتم إحالة القضية إلى جنايات أول درجة والتي أصدرت حكم السجن المشدد 15 عاما والغرامة.

وبعد استئناف الحكم من المتهم أصدرت محكمة جنايات مستأنف قنا بجلستها المنعقدة حكمها بالبراءة مما أسند إليه.