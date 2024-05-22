الطب البيطرى يطلق قافلة بيطرية لتقديم الخدمات العلاجية بالمنيا

أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا قافلة بيطرية وقائية إرشادية علاجية بقرية أشروبة التابعة لإدارة بني مزار والعزب التابعة والمجاورة، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية لـ715 رأس ماشية.

قافلة بيطرية إرشادية بقرية أشروبة

تأتى القافلة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، وبناءً على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

الطب البيطرى يطلق قافلة بيطرية بالمنيا

وأوضحت الوزارة أنه تم توفير كل اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لإنجاز أعمال القافلة، حيث يتم تعريف المربين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان، موضحة بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التى تلقاها وأيضًا تعريف المربين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والإرشادية لصغار المربين والفلاحين، إن هذه القافلة ستشارك فيها جميع الجهات والمعاهد المختصة بالوزارة، مثل معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطرى وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد الإنتاج الحيواني ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية.