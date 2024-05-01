الأربعاء 01 مايو 2024
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مصر

الطب البيطري: ضبط 31 طنا و598 كيلو لحوم فاسدة بالجيزة

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، خلال هذا الأسبوع حملاتها على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 31 طنا و598 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.‫يأتى ذلك فى إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.‏‎‏‎وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الأسواق لضبط الأغذية غير الصالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر، وذلك بناءً على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن حفاظًا على صحة المواطنين.

 

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