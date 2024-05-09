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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الطب البيطري: ضبط 5405 كيلو لحوم فاسدة بالمنيا

لحوم
لحوم

شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنيا، حملاتها التفتيشية والرقابية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، حيث تم ضبط 5405 كجم لحوم ومصنعات لحوم وأسماك مملحة ومدخنة، ودواجن وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 221.550 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر.

ضبط الأسواق من خلال الحملات 

‎‏‎‏‎وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الأسواق لضبط الأغذية غير الصالحة للاستهلاك واللحوم التي يتم ذبحها خارج المجازر، وذلك بناءً على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع اللحوم والاسماك والدواجن حفاظًا على صحة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنيا لحوم وأسماك مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنيا ومدخنة

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