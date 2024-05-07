الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الطب البيطري يشن 22 حملة على الأسواق بالشرقية

الطب البيطري
الطب البيطري

شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية 22 حملة، الأسبوع الماضي، على 41 سوقًا لبيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم، حيث تم ضبط حوالي 5 أطنان و82 كيلوجرام لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

‏‎‏‎وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها في المحافظات الحملات على الأسواق لضبط الأغذية غير الصالحة للاستهلاك واللحوم التي يتم ذبحها خارج المجازر، وذلك بناءً على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن حفاظًا على صحة المواطنين.

مديرية الطب البيطرى محافظة الشرقية الاسبوع الماضي المجازر الحكومية الأغذية الفاسدة

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