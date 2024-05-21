برلمانى: لقاء السيسى مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية يؤكد الدور الحضارى لمصر

أكد النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، أهمية لقاء الرئيس السيسي مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، قائلا إن اللقاء يؤكد على الدور الحضاري والثقافي لمصر، وحرص مصر على استمرار الدور الإشعاعي والتنويري لمكتبة الإسكندرية.



ولفت في تصريحات صحفية له اليوم، إلى تأكيد الرئيس السيسي على دور مكتبة الإسكندرية في دعم الحوار بين الحضارات وتعميق الفهم المُشترك والتعايش بين الشعوب، والعمل على تكريس مبادئ المواطنة، باعتباره الأساس لحماية النسيج المجتمعي، وأن تُكمل المكتبة الرسالة التي تؤديها مصر في بناء الجسور بين الثقافات، وفي إرساء السلام والتنمية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى تأكيد الرئيس السيسي دعم مصر ثقافة الإبداع والابتكار على المستوى العلمي والتقني والفني، واكتشاف الموهوبين من الأطفال والشباب، فضلًا عن صناعة المعرفة وتعميق العلاقة بين البحث العلمي والتطوير التقني، مع التركيز على ترسيخ الهوية المصرية من خلال برامج المكتبة المختلفة، مشيرًا إلى حرص الدولة على تقديم الدعم الكامل لكافة المشروعات الثقافية الهادفة إلى رؤى مبتكرة وفعالة لدعم الشباب والنشء.



واختتم عبده أبوعايشة، أن لقاء السيسي مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية رسالة بدور مصر الحضاري والإشعاعي على العالم كله وحرص القيادة السياسية علي استمرار الدور التنويري للقاهرة في العموم ومكتبة الإسكندرية بالخصوص.