برلمانية: المعديات أكثر وسائل النقل خطورة

أدانت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، حادث انقلاب سيارة ميكروباص من أعلى معدية أبو غالب بمركز منشأة القناطر في مياه الرياح البحري، الذي أسفر عن وفيات وإصابات بين الركاب الذين كانوا يتوجهون إلى أعمالهم بحثاً عن لقمة العيش.



وقالت مايسة عطوة في تصريحات صحفية إن المعديات تعد وسيلة نقل خطرة وغير آمنة، حيث لا يستغرق عبورها أكثر من دقيقتين ولكن يمكن أن يصل وقت الانتظار في بعض الأحيان إلى أكثر من ساعة. وأشارت إلى أن هذا الوقت الطويل يؤثر على المواطنين حيث لا يصلون إلى أعمالهم أو مدارسهم في الوقت المحدد، مما يسبب حوادث خطيرة تؤدي إلى فقدان الأرواح.

وطالبت النائبة بضرورة إلغاء المعديات وتوفير بديل آمن لعبور المواطنين، وذلك للحفاظ على سلامتهم ومنع تكرار مثل هذه الحوادث. كما طالبت بفتح تحقيقات عاجلة للكشف عن ملابسات الحادثة.