الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"مستقبل وطن": الحزب يسير على خطى القيادة الحكيمة واهتمامها بالشباب

مستقبل وطن
مستقبل وطن

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن، إننا في يوم وليلة يسعد كل إنسان بالمشاركة فيها، مضيفًا أن الحزب أمام خطوة من الخطوات الواعدة للاهتمام بالشباب.

وأضاف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال كلمته في المؤتمر الذي يعقده حزب مستقبل وطن لإطلاق برنامج "ريادة"، أن نؤكد على دعمنا للقيادة السياسية ممثلة في سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الحزب يسير على خطى القيادة الحكيمة واهتمامها بالشباب.

وأكد فخره ببرنامج ريادة الذي يدعم الشباب ويساعد على تأهيلهم، موجها الشكر والتقدير لشباب الحزب وجميع الأعضاء والقيادات.

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المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ حزب مستقبل وطن عبد الوهاب عبد الرازق عبد الفتاح السيسي

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