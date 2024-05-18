السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى: موقف مصر من القضية الفلسطينية تاريخى وراسخ

النائب وليد فتحي
النائب وليد فتحي فرعون

قال النائب وليد فتحي فرعون، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مصر تقود حملة الدفاع عن القضية الفلسطينية بكل شرف ووطنية وفق سياساتها القوية المتزنة القادرة على توجيه الرأي العام وفق رؤيتها.


وأضاف "فرعون" في تصريحات له، أن مصر منذ اندلاع الأزمة الأخيرة في 7 أكتوبر وهي تمارس دورًا دبلوماسيًا وسياسيًا عظيمًا نابعًا من دورها البارز والتاريخي في الدفاع عن القضية وإجهاض أي محاولة من نوعها لتصفيتها.

 

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سياسى فلسطينى لـ"الدستور": دور مصر ثابت فى دعم القضية الفلسطينية

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برلمانى: مصر لم تتراجع عن دعمها القضية الفلسطينية وما نشره الإعلام الإسرائيلى مراوغة جديدة


وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر تتعامل مع القضية بأنها قضية أمة ولم ولن تتخلى عن دعم شعبنا الشقيق وستظل حائط الصدّ المتين المدافع عن حقوق الفلسطينيين والمتمسك بالتوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة تضمن إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.


وتابع: "الجميع يعلم حجم ما تتعرض له مصر بسبب موقفها القوي والصلب من مؤامرات وحملات تشويه خبيثة من جانب كيان الاحتلال الذي يريد النيل من مصر للتشويش على حجم جرائمه".

النائب وليد فتحي فرعون الادارة المحلية مجلس النواب القضية الفلسطينية النواب

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