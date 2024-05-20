"مستقبل وطن" يعلن إطلاق برنامج ريادة لتأهيل الشباب بالتعاون مع الجامعة الأمريكية

أعلن النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إطلاق برنامج "ريادة"، قائلا إنه أحد البرامج المتطورة التي يقدمها الحزب بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، لتأهيل الشباب.

وأضاف "عبدالجواد" خلال كلمته في المؤتمر الذي عقد مساء اليوم، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والمستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس الحزب، أن البرنامج يوفر كورسات متقدمة بالجامعة الأمريكية في مهارات القيادة وعلوم السياسة والاقتصاد والإعلام والإدارة، لدفعات من الشباب يجري اختيارهم وفقا لمعايير موضوعية.

وأكد أن حزب مستقبل وطن، الذي انطلق في بداياته معتمدًا على كوادر شبابية لا يزال يواصل طريقه بروح وقوة الشباب، وحكمة الكبار من قياداته التي توفر مظلة ترعى نجاح التجربة الشبابية وتدفعها بشكل مستمر للأمام وهو في ذلك يعض أولوية استثنائية في جميع فعالياته ومبادراته لهذه الشريحة العمرية التي هي الضامن الحقيقي لمستقبل هذا الوطن.

مبادرات الحزب

وتابع: “وفي هذا السياق يأتي برنامج ريادة، كجزء من مبادرات الحزب تجاه دعم سياسة الدولة التي تعمل منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية الحكم على تمهيد الطريق أمام جيل جديد يتم تمكينه معرفيا وسياسيا من أجل صناعة مستقبل أفضل لنفسه ولمجتمعه ولبلده”.

وأوضح أن "فترة الشباب تعد مرحلة حرجة في مسار بناء شخصية الفرد وقدراته. فهذه الفترة من الحياة تكون مدفوعة بالطاقة والخيال والمغامرات والأحلام الكبيرة والفضول والإبداع لكنها أيضا فترة يسودها عدم اليقين واضطراب المشاعر وتصارع الأهداف لذلك فهي مرحلة تتطلب الحذر الشديد والنظر بعيون مفتوحة والتخطيط لكل خطوة، وهنا يقع على عاتقنا مسؤولية عدم ترك الشباب فريسة للفراغ وعدم المعرفة والتشتت بل علينا مساعدتهم في التخطيط لمستقبلهم، وتمكينهم من لعب الدور الصحيح في الحياة.. بل ومنحهم مساحة للتفوق وجعلهم في طبيعة التغيير والابتكار".

واستطرد: "فكلنا نشهد بأنه لا يمكن إجراء أية تحديثات حقيقية في أي بلد أو تحقيق تنمية، أو إحراز تقدم من دون مشاركة نشطة وفعالة لجيل الشباب.. بل والأخطر من ذلك أنه لا يمكن الحديث عن مستقبل أمن من دونهم".

وقال إننا في حزب مستقبل وطن، نعمل من أجل تمكين الشباب ليكونوا وكلاء للتغيير داخل مجتمعاتهم المحلية والإسهام في حركة التقدم بالبلاد، عبر 3 محاور هي التعليم والمهارات، والتجارب العملية لعمل من أجل مصر، مشيرا إلى جانب برامج التأهيل العلمي والمهاري مثل برنامج ريادة، يعمل الحزب على إشراك الشباب في المشاريع التي تعالج القضايا والمشكلات المجتمعية في القرى والمدن والأحياء ليس بغرض توفير تجارب عملية لهذه الفئة العمرية فحسب وإنما أيضا لغرس الوعي والشعور بالمسؤولية الاجتماعية لديهم.