مشروع "أهل مصر".. مكتبة الإسكندرية تستقبل أطفال المحافظات الحدودية

شهدت مكتبة الإسكندرية، صباح اليوم، جولة تثقيفية لأطفال المحافظات الحدودية، في ثاني الجولات الميدانية للأسبوع الحادي والثلاثين المقام ضمن مشروع "أهل مصر" برعاية د.نيفين الكيلاني وزير الثقافة وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان".

خلال الجولة، تعرف الأطفال على تاريخ المكتبة القديمة، والمباني الثلاثة الجديدة الخاصة بها وهي: "مركز المؤتمرات، القبة السماوية، والمبنى الرئيس"، وتصميم كل مبنى وتاريخ الإنشاء وأهم القاعات الموجودة به.

كما تفقد الأطفال مقتنيات كل من معرض مطابع بولاق، منطقة "مثلث كاليماخوس" الشاعر اليوناني الذي وضع قواعد فهرسة الكتب، أعقبها جولة داخل المعارض الدائمة لكل من الصحفي محمد حسنين هيكل، المخرج شادي عبد السلام، الفنان محيي الدين حسين، النحات آدم حنين، والفنان أحمد عبد الوهاب، ومعرض "إسكندرية عبر العصور" الذي يضم مجموعة من الصور النادرة لمدينة الإسكندرية القديمة.

وداخل "متحف المخطوطات" تعرف المشاركون على أهم الكتب الموجودة به ومنها: كتاب "وصف مصر" بمختلف أجزائه، كتب علوم القرون الوسطى، والكتب المنمنمة وهي كتب صغيرة في حجم قبضة اليد معظمها إهداء من المكتبة الروسية في موسكو، بالإضافة إلى مخطوطات الترجمة والأدوات المستخدمة في الكتابة.

وداخل "متحف الآثار" استمع الأطفال إلى التسلسل الزمني لتاريخ مصر، وتاريخ الإسكندر الأكبر، بجانب مشاهدة مجموعة متنوعة من الآثار الغارقة والقطع الأثرية التي تعود إلى كل من العصر المصري القديم، الإسلامي، البيزنطي، واليوناني الروماني.

أما في قسم "الحياة في العالم الآخر" تعرف الأطفال على أسرار فن التحنيط عند القدماء المصريين، بجانب مشاهدة التماثيل الخاصة بأولاد حورس، ومومياء تعود لفتاة من العصر الروماني، وتابوت لسيدة من العصر البطلمي.

وتواصلت الزيارة مع مشاهدة مجموعة من الأفلام التسجيلية بقاعة "البانوراما الحضارية" عن الحضارة المصرية القديمة، والعصري الإسلامي والقبطي الحديث.

واختتمت الجولة بزيارة "متحف السادات" الذي يضم أهم مقتنيات الزعيم الراحل محمد أنور السادات من أوسمه ونياشين، وصور لأهم محطات حياته تخليدا لذكراه.

ومن المقرر أن تتواصل فعاليات الملتقى مساء اليوم بقصر ثقافة الأنفوشي، مع مجموعة من الورش اليدوية والتراثية منها المشغولات الجلدية، الأركيت، الخيامية، إعادة تدوير خامات البيئة، مشغولات بالخرز والشبك، بجانب ورش الأداء الخاصة بالمسرح وصناعة الفيلم، والورش الأدبية والفنية وذلك بمشاركة نخبة من المدربين والأكاديميين المتخصصين في مختلف المجالات.

ينفذ الأسبوع بإشراف لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي والمشرف التنفيذي للفعاليات المخصصة للأطفال بمشروع "أهل مصر"، ويقام ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان.

ويستضيف الأسبوع نحو 200 طفل من 6 محافظات حدودية وهي: شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، مطروح، "سيدي براني"، البحر الأحمر الشلاتين وأبو رماد وحلايب ورأس حدربة"، بالإضافة إلى أطفال محافظة القاهرة "الأسمرات"، ويستمر حتى ٢٦ مايو الحالي.

"أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.