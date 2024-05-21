الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانية تطالب شركات النقل الذكي الالتزام بضوابط سلامة المواطنين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

طالبت  النائبة ولاء التمامى، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بوقف تراخيص تشغيل أحدى شركات النقل الذكي “ أ” ومثيلاتها التى تعمل بالتطبيقات الذكية لحين التزامها بالاجراءات والضوابط التى تضمن الحفاظ على حياة المواطنين؛ بعد تكرار جرائم الاختطاف ومحاولات الاغتصاب من جانب السائقين.

وأشادت النائبة ولاء التمامى فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بمناقشة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ طلب الإحاطة الذى تقدمت به بشأن جرائم سائقى شركة أوبرا ، مشددة على ضرورة الالتزام بضوابط التشغيل المتمثلة فى تقديم صحيفة الحالة الجنائية التى تضمن حسن السير والسلوك؛ واجراء تحاليل المخدرات بشكل دورى؛ فضلا عن تركيب كاميرات داخل السيارات العاملة فى هذا المجال.

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وثمنت التمامى توصيات لجنة الاتصالات، وتأكيدها على أن الشركات العاملة في مجال النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات هي شركات خدمات نقل وليس شركات عاملة في مجال التطبيقات الرقمية؛ وبالتالي فهي تعد ناقلا، ومعنية بضمان سلامة الركاب، وهو التزام وجوبي لا يجوز مخالفته أو التحلل منه.

حوادث جديدةو بشكل متكرر

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى انتشار حوادث جديدة وبشكل متكرر، وذلك بقيام بعض سائقين برنامج أوبر والبرامج المشابه له بالتعدي على المواطنين وخاصة البنات، منهم من فقد حياته، ومنهم ضحايا للتحرش والخطف والاغتصاب؛ وتعدد الجهات المسئولة عن ذلك وهي شركات خاصة تكتفي فقط بوقف الخدمة عن المستخدم وكثيرا ما تقدم بعض المواطنين بدعاوي وقف تراخيص مثل هذه البرامج في مصر رغم أن هذه البرامج تخضع للقانون المصري. وطبقًا للقانون رقم 87 لسنة 2018 بشأن تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الذي يحدد ضوابط وشروط استخدام هذه البرامج، وهو الأمر الذي يجعلنا نتكاتف سويًا للحد من هذه الظاهرة، ليس فقط بمحاسبة المتعدي.

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