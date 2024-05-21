الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الذكاء الاصطناعي كلمة السر.. ما حكاية سرقة صوت سكارليت جوهانسون؟

سكارليت جوهانسون
سكارليت جوهانسون

تسبب الذكاء الاصطناعي في أزمة قانونية بين شركة "أوبن إيه آي" والممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون، بسبب استخدام صوت الأخيرة في أداة مساعدة في برمجية شات جي بي تي.

وأعلنت شركة "أوبن إيه آي" عزمها تغيير الصوت، بعدما اتهمتها الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون بأنها نسخت صوتها عمدا ومن دون علمها، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية.

وكتبت "أوبن إيه آي": عبر منصة إكس: لقد سمعنا التساؤلات بشأن الطريقة التي اخترنا فيها أصوات شات جي بي تي.

وأضافت: نعمل على تعليق استخدام "سكاي"  (وهي الشخصية التي تتفاعل صوتيا مع مستخدمي البرمجية) حتى نرد على هذه التساؤلات.

وأكدت الشركة في مقال نشرته على مدونتها أن صوت "سكاي" ليس بأي حال تقليدا لصوت سكارليت جوهانسون، لافتة إلى أنها طورت الصوت بناء على أصوات ممثلات مختلفات.

لكن جوهانسون تتهم الشركة ومديرها العام سام ألتمان، بتعمد نسخ صوتها، من دون علمها، وهو ما اضطرها إلى الاستعانة بمحام من أجل الدفع باتجاه تعديل الصوت.

وقالت الممثلة الأمريكية: في سبتمبر الماضي، تلقيت عرضا من سام ألتمان، الذي أراد اختياري لأكون صوت نظام شات جي بي تي، وقال إنه يعتقد أن صوتي سيريح الناس. مؤكدة أنها رفضت العرض.

وواصلت بقولها: عندما سمعت العرض التوضيحي، شعرت بالصدمة والغضب وعدم التصديق لأن ألتمان طور صوتا يشبه صوتي بشكل مخيف لدرجة أن أصدقائي المقربين ووسائل الإعلام لم يتمكنوا من تسجيل أي فرق.

وأشارت إلى أن ألتمان لمح إلى أن التشابه كان مقصودا.

وجسدت سكارليت جوهانسون صوت نظام بالذكاء الاصطناعي في فيلم (Her) الذي لم يخف مطورو شات جي بي تي استلهامهم منه.

وأوضحت الممثلة أنها أجبرت بعد ذلك على تعيين مستشار قانوني كتب رسالتين إلى ألتمان وأوبن إيه آي، ونتيجة لذلك، وافقت الشركة على مضض على إزالة صوت "سكاي".

الذكاء الاصطناعي سكارليت جوهانسون شات جي بي تي أوبن إيه آي إكس

مواد متعلقة

فاجعة إيران.. ملوك ورؤساء العالم ينعون الرئيس الإيرانى الراحل إبراهيم رئيسى

بعد خسائر جيش الاحتلال الفادحة.. تفاصيل الوضع الميدانى فى مخيم جباليا

اليوم الـ224 من العدوان الإسرائيلى.. تطورات حرب غزة

بينهم 3 عرب.. من هم القضاة الذين ينظرون دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل؟

انتهاكات بالجملة.. جيش الاحتلال يوسّع حملته الانتقامية بمدن الضفة الغربية

قمة البحرين.. فرصة لاستعادة وحدة الصف العربى فى مواجهة الأزمات

قمة البحرين.. دور مصرى محورى لمساندة القضايا العربية ووقف العدوان على غزة

من المنامة.. ملخص رسائل القادة العرب للعالم لإنقاذ فلسطين

الأكثر قراءة

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

عاجل| معدية أبوغالب.. تفاصيل مأساوية وحقيقة صادمة كشفتها التحقيقات

مفاجأة فى حادث معدية أبوغالب (التفاصيل الكاملة)

إعدام مدرس الفيزياء المتهم بتقطيع "طالب الدقهلية" 3 أجزاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ماذا ينتظر إيران بعد رئيسى؟

محمد الراعي

سارق الفرح فى الزمالك

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

صور

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

"الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" يوثق شهادات 100 معتقل فلسطيني لفضح جرائم الاحتلال

اليوم 228 للعدوان..الاحتلال يكثف غاراته فى شمال وجنوب غزة ويرتكب مجازر مروعة

عشرات المحتجين على حكومة الاحتلال يغلقون طريقا رئيسيا في القدس