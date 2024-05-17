اليوم الـ224 من العدوان الإسرائيلى.. تطورات حرب غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة لليوم الـ224، وسط معارك مستمرة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة ورفح جنوبه.

وحذرت 13 دولة "منها مجموعة السبع باستثناء الولايات المتحدة"، في خطاب مرسل إلى وزير الخارجية الإسرائيلي، من شن هجوم واسع على المدينة المكتظة بالنازحين.

العدل الدولية

وانطلقت، اليوم، الجلسة الثانية لمحكمة العدل الدولية للنظر في طلب قدمته جنوب إفريقيا لاتخاذ إجراءات إضافية بشأن الهجوم الإسرائيلي على رفح جنوبي قطاع غزة.

وقبل اختتام جلسة محكمة العدل الدولية، طرحت المحكمة سؤالا على الوفد الإسرائيلي حول الأوضاع الإنسانية في مناطق الإخلاء المعلنة في غزة، والتي طلب الجيش الإسرائيلي من سكان رفح النزوح إليها.

وطلب القاضي جورج نولت من إسرائيل تقديم معلومات حول الظروف الإنسانية في مناطق الإخلاء المحددة، لا سيما المواصي، وكيف ستضمن المرور الآمن إلى هذه المناطق.

وقالت المحكمة إنه طُلب من إسرائيل تقديم رد مكتوب حول ذلك في موعد أقصاه غدا السبت.

قذائف لبنانية

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد إطلاق نحو 75 قذيفة صاروخية من لبنان، نحو الأراضي الإسرائيلية، واعترض عشرات منها.

ودوت صافرات الإنذار في كريات شمونة وبلدات عدة شمال إسرائيل للاشتباه بتسلل طائرة مُسيّرة.

العدوان يتواصل

كما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة على منطقة مصبح شمال مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأسفرت الغارة عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم الشابورة وسط رفح.

وواصلت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف على منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

واستشهد مواطن فيما أصيب آخرون إثر استهداف طائرة مُسيّرة إسرائيلية لمواطنين في مخيم جباليا.

عمليات نوعية للمقاومة

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إنها استهدفت قوة إسرائيلية خاصة تحصنت في أحد المباني بقذيفة "تي بي جي" شرق جباليا، شمال قطاع غزة.

وأضافت كتائب القسام أن مقاتليها تسللوا خلف خطوط الاحتلال شرق مخيم جباليا، واستهدفوا دبابة وناقلة جند إسرائيلية، وفجّروا فتحة نفق.

كما قالت سرايا القدس إنها قنصت قناصا إسرائيليا ثانيا في مبنى بشارع أبوالعيش في مخيم جباليا شمال القطاع، مؤكدة إصابته بشكل مباشر.

وأعلنت سرايا القدس عن أنها قصفت، بالتعاون مع ألوية صلاح الدين، سديروت برشقة صاروخية ردا على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

ضغوط على "الجنائية الدولية"

وقالت جمعية الدول الأطراف بالجنائية الدولية إنها تأسف لمحاولات تقويض استقلالية المحكمة في تحقيقها بشأن الوضع بفلسطين.

وأضافت الجمعية أن بعض التصريحات الأخيرة بشأن تحقيق المحكمة تعتبر تهديدا بالانتقام، داعية الدول كافة إلى احترام استقلالية المحكمة ونزاهتها.

مخاوف إسرائيلية وأمريكية

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر إسرائيلية قولها إن وزير الدفاع، يوآف غالانت، حذر من أن تشكيل حكومة عسكرية في قطاع غزة سيتطلب قوات كبيرة، وسيكلف كثيرا من الأرواح.

وأضافت، نقلا عن المصادر، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعرب عن استعداده لمناقشة نقل السلطة في غزة لجهات محلية غير مرتبطة بحركة حماس أو السلطة الفلسطينية.

من ناحيته، قال السفير الأمريكي في إسرائيل، جاك ليو، لصحيفة "هآرتس": نحتاج إلى خطة لليوم التالي للحرب في غزة للإطاحة بحكم حركة حماس.

وأضاف السفير الأمريكي: لقد أثرنا مع حكومة بنيامين نتنياهو الحاجة إلى تشكيل حكومة فلسطينية بديلة لحماس في غزة.