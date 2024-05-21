الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مكتب الإعلام الحكومى فى غزة: الرصيف البحرى ليس بديلًا عن المنافذ البرية

الرصيف البحري بغزة
الرصيف البحري بغزة - أرشيفية

قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن «الرصيف البحري لا يمكن أن يكون بديلا عن المنافذ البرية»، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف الإعلام الحكومي بغزة أن المساعدات لم تصل حتى الآن إلى شمال قطاع غزة، والوضع كارثي وعاد إلى المربع الأول، مطالبا المجتمع الدولي بإدخال المساعدات الغذائية وإنقاذ المنظومة الصحية في قطاع غزة.

وكان ينس لاركيه، متحدث الأمم المتحدة للشئون الإنسانية، قد أكد أن المساعدات التي تدخل غزة عبر الرصيف الأمريكي العائم تنفد سريعًا، وهو ما يعني أنه لا غنى عن المعابر البرية.

كما أشار إلى ضرورة وقف إطلاق النار في غزة لوقف الكارثة الإنسانية التي تلوح في الأفق، مطالبًا إسرائيل بوقف تعنتها بشأن إدخال المساعدات إلى القطاع.

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