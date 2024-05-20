الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد تزايد الخلافات والضغط الشعبي.. ما مستقبل نتنياهو؟

نتنياهو
نتنياهو

يواجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أسوأ الظروف التي واجهت حكومته التي تضم في عضويتها وزراء من اليمين شديد التطرف، والذين يواصلون إشعال نار الحرب، ورفض أي تفاوض أو انسحاب أو إلغاء لعملية اجتياح رفح، جنوب قطاع غزة.

وحصدت الحرب غير المتكافئة، أرواح آلاف المدنيين في غزة، ودمرت غالبية المناطق وخلفت إشكاليات عديدة داخل إسرائيل، بشكل يهدد أمن واستقرار إقليم الشرق الأوسط بأكمله، فضلا عن أنه يهدد المستقبل السياسي لـ نتنياهو نفسه، بسبب الفشل الاستخباراتي في السابع من أكتوبر، وكذلك عدم التمكن من استعادة الرهائن المحتجزين لدى حركات المقاومة الفلسطينية في غزة.

وبحسب عدد من المراقبين، فإن نتنياهو يقاتل في حرب أخرى هدفها حفظ إرثه السياسي، وبقاء حكومته المتطرفة، من منطلق أن سقوطه سيمهد الطريق لمحاكمات منهكة في قضايا فساد، ستمتد لسنوات، وقد تقوده للسجن. 

وفي سبيل ذلك، لا يتورع رئيس الوزراء الإسرائيلي عن تمرير الأجندات المتطرفة للشركاء الائتلافيين، ليصطدم بالموقف الدولي والإقليمي الرافض لتلك السياسات، وبمواقف شعبية غير مسبوقة، عبرت عنها جامعات أمريكية وأوروبية، وبحراك الداخل الذي لا يكف عن إماطة اللثام عن فشل حكومته، وأخيرا بأمر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، قد يدون اسمه في سجل مجرمي الحرب على مر التاريخ.

سقوط وشيك

سقوط حكومة نتنياهو الوشيك.. عنوان بارز يتردد في الصحف العربية والإسرائيلية والدولية، بحسب تقديرات واقعية، كان بمقدورها إسقاط أنظمة حاكمة في بلدان طبيعية، فالحراك الداخلي ضد نتنياهو، بداية من الاحتجاجات ضد قانون الإصلاحات القضائية، مرورا بتحميله المسؤولية السياسية عن هجوم حماس المباغت في 7 أكتوبر 2023، والتظاهرات التي لا تتوقف من جانب عائلات الأسرى وعشرات الآلاف من المتعاطفين معهم.

وخلال الحملة العسكرية على غزة، لم تتوقف التهديدات من جانب شركاء بنيامين نتنياهو الائتلافيين بالاستقالة، لأسباب ذات صلة بالأجندات السياسية والأيديولوجيات التي ينتهجها. ولم تترجم تلك التهديدات إلى واقع عملي سوى في حالة الوزير بلا حقيبة جدعون ساعر، زعيم حزب "اليمين الجديد" وأحد مكونات كتلة "معسكر الدولة"، بقيادة عضو مجلس الحرب، بيني غانتس. 

استقالة ساعر في 25 مارس 2024 جاءت لرفض نتنياهو منحه عضوية مجلس الحرب، ومن ثم كان قد وضع إنذارا أمام رئيس الوزراء قبل أن يصبح الوزير الأول الوحيد الذي ينفذ تهديده بالاستقالة.

وتواجه الحكومة الإسرائيلية في المجمل اتهامات داخلية لا تتوقف بفشلها في تحقيق أهداف الحرب على غزة، وعجزها عن إعادة الأسرى، وحرصها على إطالة أَمد الحرب لإنقاذ مستقبل نتنياهو.

وبعد مرور 7 أشهر، تبقى الأهداف التي سعت الحكومة الإسرائيلية إلى تحقيقها بعيدة، وتشهد إسرائيل خسائر بشرية واقتصادية وسياسية ودبلوماسية، يفوق حجمها ما تقول إنها حققته من إنجازات عسكرية.

وأصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، اليوم الاثنين، طلبا للدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة؛ لإصدار أوامر اعتقال فيما يتصل بالحالة في دولة فلسطين. 

وطلبت الأوامر اعتقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت. وهو ما يعني بداية النهاية لـ نتنياهو وسجله الإجرامي بحق الفلسطينيين، والقضاء على مستقبله السياسي دون رجعة. حسبما يرى مراقبون ومحللون.

نتنياهو بنيامين نتنياهو غزة رفح المقاومة

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