الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

واشنطن تهاجم الجنائية الدولية وتصف قرارها بـ"المخزى"

بلينكن
بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة ترفض إعلان المحكمة الجنائية الدولية بشأن مسئولين من إسرائيل وحماس. 

واستنكر بلينكن القرار، قائلًا: قرار الجنائية الدولية قد يقوض جهود التوصل لاتفاق رهائن ووقف إطلاق النار في غزة، وأن مساواة مدعي المحكمة بين إسرائيل وحماس أمر "مخز".

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعى وتنفيذ جرائم فى مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة فى مناطق التوغل، وسط وضع إنسانى كارثى نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

ودمّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلى مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التى ينتهجها الاحتلال فى عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

وزير الخارجية الامريكي بلينكن أنتوني بلينكن المحكمة الجنائية الدولية الجنائية الدولية

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