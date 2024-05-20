الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

في سن التسعين.. الطيار الأمريكي إد دوايت يحقق حلمه بالتحليق في الفضاء

الطيار الأمريكي إد
الطيار الأمريكي إد دوايت

بعد عقود طويلة من الانتظار، وحين تجاوز سن التسعين، استطاع الطيار الأمريكي، إد دوايت، أمس الأحد، الصعود إلى الفضاء، بتحليقه مع شركة الصواريخ التابعة لرجل الأعمال الأمريكي، جيف بيزوس، الذي تخلى عن منصبه في شركة أمازون للتركيز جزئيا على خططه للرحلات الفضائية الخاصة ومشاريع أخرى.

وأطلقت شركة الفضاء الأمريكية «بلو أوريجن» 6 رواد فضاء، في رحلة استئناف لعملها في مجال سياحة الفضاء بعد انقطاع منذ عام 2022. 

وعبر «دوايت»، عن نشوته وسعادته لدى هبوط الكبسولة الفضائية، والذي أصبح أكبر رواد الفضاء سنا بصعوده إلى الفضاء عن عمر يناهز 90 عاما وثمانية أشهر.

وبعد حدوث عملية الانفصال عن صاروخ الفضاء «نيو شيبرد»، ارتفعت الكبسولة الفضائية إلى ارتفاعات قياسية (106) كيلومترات، متجاوزة بذلك خط كارمان، وهو الحد الذي يفصل بين الغلاف الجوي والفضاء الخارجي وفقا للاتحاد الدولي للملاحة الجوية.

ثم عادت الكبسولة إدراجها إلى الأرض باستخدام المظلات التي خففت من سرعتها لتهبط هبوطا سلسا، بعد رحلة لم تتجاوز 10 دقائق، في حين لاحظ الخبراء أن إحدى المظلات الثلاث لم تفتح بشكل كامل وهو ما سيستدعي البحث والتدقيق قبل موعد الرحلة القادمة.

ويعد دوايت، أحد أقدم المرشحين الذين اختارهم الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي، في عام 1961 لقيادة هيئة رواد الفضاء الأوائل التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، تزامنا مع تأسيس مشروع «أبولو» المخول للهبوط بأول إنسان على سطح القمر.

وكان ينبغي على «دوايت» الانتظار أكثر من 60 عاما حتى يحقق حلمه بالصعود إلى الفضاء بعد أن فشلت «ناسا» في ضمه ضمن أي من رحلاتها الفضائية السابقة.

وكان من ضمن الركاب الذي رافقوا «دوايت» رجال أعمال وطيارون متقاعدون دفعوا مبالغ لشراء تذاكر لهذه الرحلة، ولم تكشف الشركة عن أي تفاصيل تتعلق بالتكاليف. وبلغ عدد الذين صعدوا إلى الفضاء حتى اللحظة ضمن رحلات «بلو أوريجن» 37 رائدا وسائحا. وفقا لما نشرته وسائل إعلام أمريكية.

إد دوايت جيف بيزوس امازون بلو أوريجن سياحة الفضاء

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