نتنياهو يصف قرار المحكمة الجنائية الدولية بـ"غضب سياسى"

وصف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقاله بسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة بأنه "غضب سياسي".

خلال حديثه في اجتماع للمجموعة البرلمانية لحزب الليكود يوم الإثنين، قال نتنياهو إن الطلب الذي قدمه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان "لن يردعنا"، مردفًا: "سنواصل الحرب حتى يتم إطلاق سراح الرهائن وتدمير حماس".

التهم الموجهة إلى نتنياهو ووزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت تشمل "التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك حرمان إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدًا في الصراع"، حسبما صرح خان لشبكة CNN.

كذلك، أدانت حركة حماس، بقوة، طلب المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الإثنين، إصدار أوامر اعتقال ضد ثلاثة من قادتها بخصوص الهجمات في 7 أكتوبر في جنوب إسرائيل.

وأشارت حماس، في بيان صدر اليوم الإثنين، إلى رفضها الشديد محاولات المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحايا بالمعتدين، واصفة طلب الإصدار بأنه لا يمتلك أسسًا قانونية.