أسعار الأضاحي اليوم 20 مايو 2024.. استعدادات عيد الأضحى المبارك

مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، يزداد اهتمام المسلمين بمعرفة أسعار الأضاحي استعدادًا لشراء الأضحية وتأدية شعيرة الأضحية، في هذا المقال، الدستور تقدم لك تحديثًا لـ أسعار الأضاحي اليوم 20 مايو 2024 في مصر.

أسعار الأضاحي بالكيلو

الماعز: يتراوح سعر كيلو الماعز من 220 إلى 250 جنيهًا مصريًا.

الجدى: يتراوح سعر كيلو الجدي من 220 إلى 250 جنيهًا مصريًا.

الخرفان: يتراوح سعر كيلو الخرفان من 200 إلى 230 جنيهًا مصريًا.

العجول: يتراوح سعر كيلو العجول من 190 إلى 210 جنيهًا مصريًا.

العجلة الأنثى: يتراوح سعر كيلو العجلة الأنثى من 180 إلى 200 جنيهًا مصريًا.

أسعار الأضاحي كاملة

الماعز: يتراوح سعر الماعز كاملة من 5000 إلى 6000 جنيه مصري حسب الحجم.

الجدى: يتراوح سعر الجدي كاملة من 6000 إلى 7000 جنيه مصري حسب الحجم.

النعجة: يتراوح سعر النعجة كاملة من 8000 إلى 10000 جنيه مصري حسب الحجم.

الخروف: يتراوح سعر الخروف كاملة من 9000 إلى 12000 جنيه مصري حسب الحجم.

العجلة: يتراوح سعر العجلة كاملة من 60 ألفًا إلى 80 ألف جنيه مصري حسب الحجم.

العجل البلدي: يتراوح سعر العجل البلدي كاملة من 70 ألفًا إلى 100 ألف جنيه مصري حسب الحجم.

نصائح لشراء أضحية العيد 2024

حدد ميزانيتك: قبل البدء في البحث عن أضحية، حدد المبلغ الذي يمكنك إنفاقه.

قارن الأسعار: لا تشتري أول أضحية تراها، قارن الأسعار في أكثر من مكان قبل الشراء.

تأكد من صحة الأضحية: تأكد من أن الأضحية سليمة وخالية من الأمراض.

اشتري من تاجر موثوق: اشتري من تاجر موثوق به وله سمعة طيبة.

لا تشتري أضحية في آخر لحظة: قد ترتفع الأسعار في آخر لحظة، لذلك حاول شراء أضحية قبل العيد بوقت كاف.