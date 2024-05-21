الأيام البيض في شهر ذي القعدة 2024.. فضلها ومتى تكون

مع حلول شهر ذي القعدة، يزداد شعور المسلمين بقدوم موسم حج بيت الله الحرام، موسم التوبة والغفران والرحمة، ويُعد هذا الشهر فرصة عظيمة لتكثيف العبادات والتضاعف في الأعمال الصالحة، لا سيما في الأيام البيض، والأيام البيض في شهر ذي القعدة 2024 هى أيام مباركة خصصها الله تعالى لمزيد من الخير والبركة.

ما هي الأيام البيض

تطلق تسمية "الأيام البيض" على ثلاثة أيام تأتي في منتصف كل شهر قمري، وهي:

الثالث عشر

الرابع عشر

الخامس عشر

وتسمى الأيام البيض في شهر ذي القعدة، بهذا الاسم لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنها "أيامٌ تُغْسَلُ فيها الذنوبُ كما تُغْسَلُ الرّأسُ من الخَبَثِ" ([رواه الترمذي]).

متى تكون أيام ذي القعدة البيض لعام 2024؟

توافق الأيام البيض في شهر ذي القعدة لعام 2024 ما يلي:

الثالث عشر: يوافق يوم الثلاثاء، 25 يونيو 2024

الرابع عشر: يوافق يوم الأربعاء، 26 يونيو 2024

الخامس عشر: يوافق يوم الخميس، 27 يونيو 2024

جدول أيام ذي القعدة البيض لعام 2024

التاريخ الميلادي التاريخ الهجري اليوم الثلاثاء، 25 يونيو 2024 13 ذي القعدة 1445 اليوم الثالث عشر (أول أيام البيض) الأربعاء، 26 يونيو 2024 14 ذي القعدة 1445 اليوم الرابع عشر (ثاني أيام البيض) الخميس، 27 يونيو 2024 15 ذي القعدة 1445 اليوم الخامس عشر (ثالث أيام البيض)

فضل الأيام البيض

تتمتع الأيام البيض بفضل عظيم، حيث تعد فرصة عظيمة لتكثيف العبادات والتضاعف في الأعمال الصالحة، ومن أهم هذه الأعمال:

الصيام: يُستحبّ صيام هذه الأيام، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من صام من ذي القعدة ستة أيام بعد العشر، كان كصيام الدهر" ([رواه النسائي وابن ماجه]).

الصدقة: تُضاعف الصدقة في هذه الأيام المباركة، فينبغي للمسلم أن يبادر بالصدقة والإحسان، لتنال رحمات الله وبركاته.

الدعاء: تُستجاب الدعوات في هذه الأيام، فينبغي للمسلم أن يدعو الله تعالى بكل ما يرجوه من خير الدنيا والآخرة.

قراءة القرآن: يُكثّر المسلم من قراءة القرآن الكريم في هذه الأيام، لتنال قلبه النور والهداية.

ذكر الله تعالى: يُكثر المسلم من ذكر الله تعالى في هذه الأيام، بذكر الله تعالى بكثرة، مثل: "لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر".