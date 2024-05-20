لو معندكش تكييف.. تعرف على طرق تبريد المنزل الذاتية خلال الطقس الحار

حذرت الهيئة العامة للارصاد الجوية من تعرض مصر لطقس شديد الحرارة على كافة الانحاء خاصة خلال ساعات النهار، وقالت الهيئة في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن مصر تتعرض لمنخفض جوي خليجي قادم من المملكة العربية السعودية مع وجود الكثير من الأتربة والغبار العالقين في الجو.

طرق تبريد المنزل الذاتية خلال الطقس الحار

ويتساءل الكثير من الناس عن كيفية تبريد المنزل خلال الطقس الحار والتي غالبًا ما تكون ضرورية، ومن خلال اتخاذ بعض الاحتياطات اللازمة خاصة مع استمرار تخفيف الاحمال وانقطاع الكهرباء.

ويقدم الدستور في التقرير التالي كيفية تبريد المنزل بطريقة سهلة خلال الطقس الحار حسب موقع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

طرق تبريد المنزل الذاتية خلال الطقس الحار

أغلق الستائر:

أبقِ الستائر مغلقة، خاصة النوافذ المواجهة للشمال والغرب، لتبريد منزلك بشكل ملحوظ والأفضل من ذلك، استثمر في شراء بعض الستائر المعتمة لحماية منزلك من شمس الصيف القاسية.

احجب الحرارة:

إن إيقاف وصول الحرارة إلى منزلك في المقام الأول يعني إنفاق أقل على التبريد قم بتظليل النوافذ والجدران باستخدام أغطية خارجية، مثل الستائر أو المظلات أو النباتات الكبيرة و إذا استطعت، استثمر في تظليل النوافذ وزيادة عزل السقف إذا كنت تسكن في الدور الاخير سيساعد ذلك في الحفاظ على الدفء في الشتاء أيضًا:

ضبط مراوح السقف

في بعض الأحيان قد تشعر بأن مراوح السقف تقوم فقط بدفع الهواء الساخن حول منزلك بدلاً من تبريده، أنت لست مخطئًا - فالمراوح التي لا تدور عكس اتجاه عقارب الساعة ربما تفعل ذلك.

اضبط مراوح السقف الخاصة بك لتدور عكس اتجاه عقارب الساعة في الصيف لدفع الهواء لأسفل بشكل مستقيم مما يساعد على خلق تأثير التبريد وفي اتجاه عقارب الساعة في الشتاء لسحب الهواء البارد للأعلى.

في الطقس الدافئ، اضبط سرعة المروحة على سرعة عالية وفي الطقس البارد تعمل بشكل أفضل على سرعة منخفضة، يمكن أيضًا استخدام مراوح السقف لتكملة أنواع التبريد الأخرى، لذا فإن التحقق من دورانها في الاتجاه الصحيح يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في درجة حرارة منزلك.

إغلاق الأبواب وسد الفجوات

أغلق أبواب الغرف التي لا تستخدمها للحفاظ على الهواء البارد في المكان الذي تحتاج إليه، وقم بسد الفجوات حول الأبواب والنوافذ، واستخدم مانعات تيار الهواء لضمان عدم هروب الهواء البارد.

اخرج في المساء

قد يكون إغلاق النوافذ والبقاء في الداخل فكرة رائعة خلال النهار، ولكن يصبح الطقس أكثر لطفا في المساء، لذلك حاول عدم الخروج نهارا إلا للضرورة القصوى.

أقمشة مبللة

تناول المشروبات الباردة، أو ضع قطعة قماش مبللة على رقبتك ونقاط الضغط الأخرى على جسمك، أو احصل على حمام بارد لتبريد جسمك دون الحاجة إلى تشغيل مكيف الهواء.

ضع ثلج امام المروحة

لا يوجد تكييف هواء؟ إذا سنقوم بتحويل المروحة إلى آلة رذاذ بارد ضع وعاءًا كبيرا من الثلج أمام المروحة للحصول على نسيم جليدي بارد.

ارتدى القطن

الأقمشة القطنية جيدة التهوية وتساعد على تبريد جسمك ارتدي ملابس خفيفة وفضفاضة مصنوعة من أقمشة تسمح بمرور الهواء مثل القطن، وغطي سريرك بملاءات قطنية.

قم بتغيير المصابيح الكهربائية الخاصة بك

إذا كنت تواجه مشكلة في تبريد منزلك ولا تستطيع معرفة السبب، فقد تكون المصابيح الكهربائية هي السبب يتم التخلص التدريجي من المصابيح المتوهجة ومصابيح الهالوجين لكن العديد من المنازل لا تزال تستخدمها. إنها تنتج قدرًا كبيرًا من الحرارة، لذا فإن التحول إلى المصابيح الموفرة للطاقة مثل مصابيح LED يمكن أن يساعد في تبريد منزلك وتوفير الكثير من تكاليف الطاقة.

طرق تبريد المنزل الذاتية خلال الطقس الحار

ارتجال بعض أجهزة تكييف الهواء

يؤدي تعليق ملاءة مبللة أمام نافذة مفتوحة إلى تبريد الهواء الدافئ عند دخوله إلى منزلك، وهي طريقة رائعة لتبريد منزلك حتى بدون مروحة و يمكنك أيضًا توجيه المروحة الصندوقية إلى خارج النافذة المفتوحة في المساء - فهذا يدفع الهواء الساخن للخارج بدلاً من مجرد نفخه في جميع أنحاء الغرفة.

النافذة العاكسة

هذه أداة فعالة للغاية للحفاظ على برودة منزلك في الصيف عن طريق إبعاد أشعة الشمس. إنها ليست باهظة الثمن وتستخدم على نطاق واسع في المناخات الأكثر حرارة، ويمكن أن تقلل الحرارة والوهج بنسبة تصل إلى 99%.

طرق تبريد المنزل الذاتية خلال الطقس الحار

استخدم مراوح الشفط

لا تتخلص أدوات الاستخلاص من الروائح والبخار فحسب، بل يمكن استخدامها بشكل مضاعف خلال الطقس الحار افتح أبواب منزلك الداخلية واترك مراوح الحمام والمطبخ تعمل لفترة من الوقت لتخليص منزلك من بعض الحرارة الزائدة لا تنس إغلاق الأبواب عند إيقاف تشغيل المروحة.

قم بتبريد أريكتك

قم بتبريد اريكتك عن طريق وضع غطاء خفيف الوزن مصنوع من الألياف الطبيعية فوقه مثلا استخدام ملاءة سرير، ستبقيك دائمًا أكثر راحة عندما يكون الجو حار.