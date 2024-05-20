"القومى للبحوث" يقدم 9 نصائح للمواطنين للحماية من موجة الطقس الحار

حذر المجلس القومي للبحوث عددًا من الفئات من موجة الطقس الحار التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، لا سيما الرضع والصغار والأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة كالمصابين بأمراض القلب والجهاز التنفسي المزمن.

"القومي للبحوث" يحذر المواطنين من موجة الطقس الحار

وفي هذا الإطار قدم "القومي للبحوث"، 9 نصائح للمواطنين للحماية من موجة الطقس الحار، تتمثل في الآتي:

1- شرب كمية كافية من الماء تكون من 3 لـ4 لترات في اليوم.

2- البقاء في الداخل والخروج للضرورة أو العمل مع الحرص والابتعاد عن أشعة الشمس.

3- ارتداء ملابس خفيفة وذات الألوان الفاتحة وفضفاضة.

4- تجنب شرب الكحوليات والكافيين والمدخنات مثل الشيشة بأنواعها.

5- الاسترخاء وعدم بذل جهد زائد.

6- المحافظة على رطوبة الجسم بشكل معقول.

7- تناول الأدوية تحت إشراف الطبيب الخاص.

8- تناول الطعام الخفيف وتجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم.

9- بالنسبة للمرضى الذين يعانون من الأمراض الرئوية المزمنة مثل أمراض الانسداد الرئوي المزمن أو أمراض الربو الشعبي وغيرها من الأمراض التنفسية، استخدم البخاخات الخاصة بها، وضرورة الاتصال بالطبيب الخاص.