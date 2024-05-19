الصحة توضح مضاعفات موجة الطقس الحار وكيفية الحماية منها

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار عن مضاعفات موجة الطقس الحار وكيفية الحماية منها، موضحا في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن أعراض الإجهاد الحراري وتشمل الصداع، و الدوخة، والتشنجات في القدمين واليدين، والتعرق المفرط مع شحوب ورطوبة الجلد، والغثيان أو فقدان الشهية، وسرعة النبض، وارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة، العطش الشديد.

وأكد على ضرورة أنه في حال ظهور أعراض الإجهاد الحراري على شخص، يتوجب اصطحابه سريعًا للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضح أن هذه الاعراض تتمثل في فقدان الوعي، مشيرا إلى أنه للحماية من مضاعفات ارتفاع درجات الحرارة يجب الإكثار من شرب المياه والعصائر الطبيعية، و عدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة الخفيفة فاتحة اللون، و غلق نوافذ المنازل وأماكن العمل جيدا خلال ساعات النهار ضروري لحجب أشعة الشمس، وتفادي دخول الأتربة، والاستعانة بالمراوح والمبردات وإعادة فتح النوافذ ليلًا لتهوية الأماكن، وعدم خروج كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال من المنزل خلال ساعات ذروة الموجة الحارة إلا للضرورة.

ولفت إلى أنه في حالة الحاجة الضرورية إلى الخروج من المنزل ينبغي تجنب التعرض للشمس بشكل مباشر قدر الإمكان واستخدام قبعة لحماية الرأس من الحرارة وشرب الماء بكثرة قبل الشعور بالعطش.