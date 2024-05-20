الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحماية المدنية تواصل جهودها لمحاصرة حريق حقول البطاطس بزفتى

حريق بزفتي
حريق بزفتي

اندلع حريق ضخم في الأراضي الزراعية على طريق زفتي- طنطا، مدخل قرية نهطاي بمركز زفتي، محافظة الغربية، ووقع الحريق في حقول البطاطس، ويجري السيطرة عليه حاليًا بواسطة قوات الحماية المدنية والمطافئ بمساعدة الأهالي.

وحسب شهود العيان، بدأ الحريق في قش الأرز في أحد الحقول المجاورة ثم امتد إلى حقول البطاطس المتلاصقة، وسمحت الطبيعة المتراصة للحقول بانتشار النيران بسرعة، وامتدادها إلي الحقول والأراضي الزراعية المجاورة.

وعلي الفور هرعت سيارات وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم التعامل مع الحريق على الفور وذلك بعد ورود بلاغ من سكان قرية نهطاي، لنشوب الحريق الضخم، وبمساعدة المجتمع المحلي، تمكن رجال الإطفاء من إخماد اللهب وفصل القش المشتعل عن حقول البطاطس المزروعة.

وحسب شهادات شهود عيان: "بدأ الحريق في حقل مُخزن به قش الأرز وبعض من قش البصل ثم انتقل إلى حقول البطاطس المجاورة، والسبب الرئيسي يُعتقد أنه ارتفاع درجات الحرارة".

 

تلقي اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، اخطارًا من شرطة النجدة بالحادث، ووجه على الفور بإرسال قوات الحماية المدنية إلى الموقع، وكلفهم بالسيطرة على الحريق وإخطار النيابة العامة للتحقيق في أسباب اندلاعه.

زفتي - طنطا الأراضي الزراعية حقول البطاطس ويجري السيطرة عليه حالي ا بواسطة قوات الحماية والمطافئ بمساعدة الأهالي الحقول المجاورة

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