الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رفع 6400 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من شوارع وطرق الغربية

رفع قمامة
رفع قمامة

تمكنت محافظة الغربية، من رفع 6400 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، من خلال حملات مجالس  المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وذلك خلال 24 ساعة مضت.

وأوضح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن الوحدات المحلية والقروية تستخدم معداتها الموجودة بالحملات الخاصة بها حيث يتم دعم مجالس المدن والأحياء بمعدات لدعم منظومة النظافة، والمساهمة في تحسين الأداء ورفع القمامة والمخلفات والأتربة من الطرق والشوارع على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئاسة الوزارة، بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقضاء على مقالب القمامة العشوائية بالمراكز والقرى، والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كل القطاعات، خاصة قطاع النظافة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وإظهار الشكل الجمالي للقرى والمراكز.
 

الوحدات المحلية القروية دعم مجالس المدن والأحياء معدات لدعم منظومة النظافة لتوجيهات رئاسة الوزارة خدمات أفضل للمواطني دعم مجالس المدن والأحياء بمعدات لدعم منظومة النظافة

مواد متعلقة

بسيون تشيع جثمان فتاة سقطت من شرفة منزلها بالغربية

"نوعية طنطا" تختتم معرض الأنشطة الطلابية ومشروعات التخرج

محافظ الغربية يتابع أعمال رصف وتطوير شارع عمر زعفان ببسيون

طالب يتلقى 90 غرزة جراء مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين شباب بقرية زفتى

انطلاق حملة صكوك الأضاحي 2024 بالتقسيط في الغربية

مباحث "تموين الغربية" تضبط 105 مخالفات بمراكز ومدن المحافظة

صيانة وتركيب كشافات ولمبات جديدة بزفتى

تحرير 19 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بزفتى فى الغربية

الأكثر قراءة

محمد مخبر رئيسًا مؤقتًا لإيران عقب تحطم مروحية "رئيسى" ووفاته

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

بعد حادث طائرة الرئيس الإيرانى.. حالة من القلق بسبب توقعات ليلى عبداللطيف

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 20 مايو 2024 بالبنوك

"القاهرة الإخبارية": بعض جثث طائرة "رئيسى" احترقت ولا يمكن التعرف على هويتها

شديد الحرارة نهارًا.. حالة الطقس اليوم الإثنين 20-5-2024 فى مصر ودرجات الحرارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر 2

إبراهيم عبدالفتاح

العجوز والبحر إلى فؤاد حداد

محمود خليل

كذاب «ثقيف»

رشا عبدالمنعم

أنا امرأة.. أنا أكتب

ماجد حبته

أنفاق فى عقول صدئة

لواء. محسن الفحام

مصر العربية.. فى القمة

لواء.حمدى البطران

فى مديح العطس

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

صور

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

بركان الزمالك "ينفجر" في وجه الفريق المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات ضخمة فى إسرائيل للمطالبة باستبدال حكومة نتنياهو.. غدًا

مسئول أمنى إسرائيلى: سموتريتش يقود تل أبيب إلى الخطر

ارتفاع شهداء الغارة الإسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين إلى 31 شهيدًا