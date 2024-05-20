رفع 6400 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من شوارع وطرق الغربية

تمكنت محافظة الغربية، من رفع 6400 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، من خلال حملات مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وذلك خلال 24 ساعة مضت.

وأوضح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن الوحدات المحلية والقروية تستخدم معداتها الموجودة بالحملات الخاصة بها حيث يتم دعم مجالس المدن والأحياء بمعدات لدعم منظومة النظافة، والمساهمة في تحسين الأداء ورفع القمامة والمخلفات والأتربة من الطرق والشوارع على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئاسة الوزارة، بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقضاء على مقالب القمامة العشوائية بالمراكز والقرى، والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كل القطاعات، خاصة قطاع النظافة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وإظهار الشكل الجمالي للقرى والمراكز.

