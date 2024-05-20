رفع 112 حالة إشغال متنوعة في حملة علي مدينة طنطا

نفذ قسم المرافق بـمديرية أمن الغربية، بقيادة العميد عبدالقادر خليل، مأمور قسم مرافق الغربية، حملة على الشوارع والطرق لرفع الإشغالات من المقاهي والكافيهات والطرق داخل مركز ومدينة طنطا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدكتور محمود عيسى، رئيس مركز ومدينة طنطا.

رفع جميع الإشغالات الموجودة على أرصفة المُشاة والمتعدية على الطريق العام

واستهدفت الحملات عدة شوارع رئيسية وفرعية بمدينة طنطا، وتم خلالها رفع 112 حالة إشغال متنوعة، ورفع جميع الإشغالات الموجودة على أرصفة المُشاة والمتعدية على الطريق العام وإزالة عربات يد خشبية خاصة بالباعة الجائلين، وإزالة فرش الملابس والحواجز الخرسانة التي تعوق الحركة المرورية، وحواجز حديد على الأرض يعوق حركة المرور، وتم إيداع المضبوطات مخزن مجلس المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتنبيه عليهم بعد العودة مرة أخرى.

ومن جهته، أشار رئيس مركز ومدينة طنطا، إلى أن تعليمات محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، ونائبه الدكتور مهندس أحمد عطا، هي استمرار حملات رفع الإشغالات في جميع المراكز، لتوفير شوارع آمنة ونظيفة للمواطنين، ومنع أصحاب المحلات من استخدام الأرصفة المخصصة للمشاة والتصدي لكل أنواع وأشكال إشغالات الطريق.

ا ستمرار أعمال وخطط الرصف والتطوير الجارية بطريق محلة منوف

وعلي صعيد آخر، تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار أعمال وخطط الرصف والتطوير الجارية بطريق محلة منوف بمركز طنطا بمحافظة الغربية، حتى مجمع الكليات بسبرباي بطنطا ومجمع المواقف مرورا بمركز إصدار بطاقات الرقم القومي بطول كيلو و200 متر وعرض من 18 الى 20 متر، حيث تشمل أعمال التطوير تغطية الترعة الجانبية الأولى منعا للحوادث المتكررة بالمنطقة وتدبيش ترعة القاصد حفاظا على المجرى المائي بالإضافة الى انارة الطريق ويمثل ذلك حل جذري لتوسعة الطريق ومحور مروري يساهم في تحسين حركة النقل بين قرى مركز ومدينة ومنطقة التلفزيون ومجمع الكليات بالمدينة ولعدم تكرار الحوادث.

كما تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعمال الرصف والتطوير الجارية بطريق مصنع تدوير القمامة بدفرة حيث تم نهو جميع طبقات الجسر والأساس وتم رش طبقة MCO بطول 1 كيلو وعرض 8 متر، بنسبة تنفيذ 80%.