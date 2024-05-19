بسيون تشيع جثمان فتاة سقطت من شرفة منزلها بالغربية

شيع الآلاف من أهالي قرية الفرستق التابعة لمدينة بسيون بالغربية جثمان فتاة لقيت مصرعها إثر سقوطها من شقة أسرتها أثناء نشر الغسيل نتيجة اختلال توازنها.

وفقًا للتحقيقات الأولية، تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الغربية بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بسقوط فتاة من الدور الخامس لشقة أسرتها في قرية الفرستق وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.

بالفحص تبين أن الفتاة التي تدعى "ندى.ع" في العقد الثاني من العمر، كانت بصدد نشر الغسيل بشرفة الشقة محل سكن أسرتها بالطابق السادس، وأثناء ذلك، اختل توازنها وسقطت من الطابق السادس، لتلقى مصرعها على الفور.

تم نقل الجثة بواسطة سيارة إسعاف إلى مشرحة المستشفى المحلي. وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية مع إخطار النيابة العامة وتم تسليم الجثة لذويها الذين شيعوها في جنازة مهيبة شارك فيها الآلاف من أهالي القرية.