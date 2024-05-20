الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشميع 101 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق فى الغربية

اغلاق محلات
اغلاق محلات

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عن إغلاق 101 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الصيفية المقررة رسميًا والإجراءات الاحترازية، وإجراءات الحفاظ على الطاقة الكهربائية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال 24 ساعة الماضية.

وواصلت مراكز ومدن وأحياء محافظة الغربية شن حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق؛ للتأكد من مواعيد الغلق المحددة والإجراءات الاحترازية والحفاظ على الطاقة الكهربائية ومنع هدرها، وذلك على مستوى المحافظة في حملات لمدة 24 ساعة بالتعاون مع مجالس المدن والأحياء.

وتمكنت الحملات من إغلاق 101 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميًا وغير مطبقة للإجراءات الاحترازية، ولا لتعليمات ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك خلال حملات على مراكز المحافظة في الـ24 ساعة الماضية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

إطفاء الإنارة الخارجية لـ41 محلًا تجاريًا

كما نجحت الحملات المختلفة في إطفاء الإنارة الخارجية لـ41 محلًا تجاريًا، وتم تنفيذ هذه الإجراءات خلال مرور الحملات داخل شوارع مراكز ومدن المحافظة، وذلك للحفاظ على الطاقة الكهربائية ومنع هدرها، ضمن سياسة الدولة في منع هدر الطاقة الكهربية.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بخصوص مواعيد الغلق المحددة، في إطار تعليمات رئاسة الوزراء والقيادة السياسية بالحفاظ على الطاقة الكهربائية ومنع هدرها، وترشيد استهلاك الكهرباء.

محافظ الغربية الطاقة الكهربائية مراكز ومدن وأحياء محافظة الغربية مواعيد الغلق المحددة والإجراءات الاحترازية تنفيذ ا لقرارات مجلس الوزراء هدر الطاقة الكهربية

مواد متعلقة

بسيون تشيع جثمان فتاة سقطت من شرفة منزلها بالغربية

"نوعية طنطا" تختتم معرض الأنشطة الطلابية ومشروعات التخرج

محافظ الغربية يتابع أعمال رصف وتطوير شارع عمر زعفان ببسيون

طالب يتلقى 90 غرزة جراء مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين شباب بقرية زفتى

انطلاق حملة صكوك الأضاحي 2024 بالتقسيط في الغربية

مباحث "تموين الغربية" تضبط 105 مخالفات بمراكز ومدن المحافظة

صيانة وتركيب كشافات ولمبات جديدة بزفتى

تحرير 19 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بزفتى فى الغربية

الأكثر قراءة

محمد مخبر رئيسًا مؤقتًا لإيران عقب تحطم مروحية "رئيسى" ووفاته

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

بعد حادث طائرة الرئيس الإيرانى.. حالة من القلق بسبب توقعات ليلى عبداللطيف

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 20 مايو 2024 بالبنوك

"القاهرة الإخبارية": بعض جثث طائرة "رئيسى" احترقت ولا يمكن التعرف على هويتها

شديد الحرارة نهارًا.. حالة الطقس اليوم الإثنين 20-5-2024 فى مصر ودرجات الحرارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر 2

إبراهيم عبدالفتاح

العجوز والبحر إلى فؤاد حداد

محمود خليل

كذاب «ثقيف»

رشا عبدالمنعم

أنا امرأة.. أنا أكتب

ماجد حبته

أنفاق فى عقول صدئة

لواء. محسن الفحام

مصر العربية.. فى القمة

لواء.حمدى البطران

فى مديح العطس

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

صور

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

بركان الزمالك "ينفجر" في وجه الفريق المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات ضخمة فى إسرائيل للمطالبة باستبدال حكومة نتنياهو.. غدًا

مسئول أمنى إسرائيلى: سموتريتش يقود تل أبيب إلى الخطر

ارتفاع شهداء الغارة الإسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين إلى 31 شهيدًا