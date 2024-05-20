الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اجتماع تحالف إقليم جامعات الدلتا لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

شارك  الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم الإثنين، فى اجتماع تحالف إقليم جامعات الدلتا لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حضر الاجتماع كل من الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور صبحى شرف نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أماني شاكر نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد جعفر نائب رئيس جامعة السادات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور اشرف السيسي نائب رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور عمر الكيلاني  وكيل كلية الهندسة جامعة حورس،  والدكتور احمد ابراهيم  عميد كلية العلاج الطبيعي جامعة السلام، والدكتور محمد رمضان درويش وكيل كلية تكنولوجيا الطاقة جامعة سمنود. 

ورحب الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، بالحضور، موضحا أنه كان هناك دائما تنسيق بين الجامعات على مستويات مختلفة لخدمه المجتمعات المحلية ارتكازا على الاحتياجات الفعلية والفرص المتاحة والأنشطة الاقتصادية المتكاملة التي يمكن المشاركة والاستثمار فيها، مشيرا إلى أن الجامعة قامت بعرض تجربتها من خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، واهتمام التحالف بدعم المشروعات الصغيرة لتحويلها الى مشروعات كبرى.  

وأضاف رئيس جامعة طنطا، أن إقليم وسط الدلتا يعد من أكبر الأقاليم السبعة في تحالفات الجامعات التي اطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويضم الإقليم أكثر من 22 مليون نسمة وبه العديد من الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية، مؤكدا أهمية التكامل بين مؤسسات التعليم العالي في تقديم الخدمات المجتمعية فكل جامعة لديها سمات وقدرات مميزة ويمكن تعظيم الاستفادة لجميع الأطراف الأهلية والحكومية من خلال الاستغلال الأمثل لذلك التنوع والتباين.

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