الخميس 13 يونيو 2024
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"الغمراوى" يشارك فى المؤتمر الأول لدستور الأدوية الأمريكى لدعم توطين صناعة الدواء

الدكتور على الغمراوى
الدكتور على الغمراوى

شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم الخميس افتراضيًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي للمؤتمر الإقليمي الإفريقي الأول لدستور الأدوية الأمريكي "USP" الذي يناقش دعم الصناعات الدوائية.

ويعد المؤتمر منصة لمناقشة المبادرات الدوائية بالقارة، وتسهيل تبادل الرؤى العلمية والتنظيمية، ودعم التصنيع المحلي من خلال المواءمة التنظيمية والتعاون بين أصحاب المصلحة، وتعزيز التناغم بين أنشطة دستور الأدوية الأمريكي والفعاليات التنظيمية الإقليمية، مع التركيز على مكافحة تداول الأدوية المزيفة في السوق الإفريقية.

دعم هيئة الدواء المصرية لدستور الأدوية الأمريكي

واستعرض الدكتور علي الغمراوي، عرضًا تقديميًا يؤكد دعم هيئة الدواء المصرية لدستور الأدوية الأمريكي، كدستور دولي يحدد معايير الرقابة على الأدوية لضمان سلامة المرضى، وذلك من خلال ترشيد استهلاك الدواء والاستخدام الآمن للمستحضرات الدوائية.

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وأعرب رئيس هيئة الدواء عن تطلعه كون المؤتمر واحدا من أهم  الفعاليات السنوية على مستوى القارة، مؤكدا التعاون الكامل والتطبيق الفعلي لما يحويه دستور الأدوية الأمريكي، مشيرا إلى التعاون الذي يحتذى به بين دستور الأدوية الأمريكي والمنظمات الدولية الأخرى.

وقال الدكتور علي الغمراوي، إن هذه الجهود ضمن سعي الهيئة لتحقيق الأهداف المشتركة والتعاون مع الشركاء الدوليين، وتطبيق المعايير العالمية في مجال الرقابة على الدواء، ما يعزز أداء الرقابة والصناعة في مصر.

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الدواء المؤتمر الإفريقي الأول دستور الأدوية الأمريكي صناعة الدواء المعايير العالمية الرقابة على الدواء معايير الرقابة

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