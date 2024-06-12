الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هيئة الدواء تستقبل وفد أمريكي لمناقشة سبل التعاون المشترك

استقبلت هيئة الدواء المصرية، وفد إدارة الابتكار والملكية الفكرية بمكتب الملحق التجاري بالسفارة الأمريكية بجمهورية مصر العربية، لمناقشة سبل التعاون فيما يتعلق بالملكية الفكرية في الصناعات الدوائية.

كان في استقبال الوفد كل من الدكتورة أسماء فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية، والمستشار شادي الوكيل، المستشار القانوني بهيئة الدواء المصرية.

الملكية الفكرية في الصناعات الدوائية

تناول الاجتماع مناقشة بعض الملفات التي تخص الملكية الفكرية في الصناعات الدوائية، ودور الهيئة وتعاونها مع الجهاز المصري للملكية الفكرية.

يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة لتعزيز كافة سبل التعاون مع مختلف الجهات الدولية، تأكيدًا على ريادتها الوطنية، وجهودها المتواصلة الرامية لجذب الاستثمارات بالقطاع الدوائي، ما يدعم الاقتصاد الوطني.

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استعدادات عيد الأضحى

وفى سياق أخر، أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر الهيئة على أن تظل منعقدة، طوال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن الغرفة ستكون مهمتها متابعة سوق الدواء بالإضافة إلى إحكام الرقابة علي تداول الأدوية فى الأسواق.

وقالت هيئة الدواء المصرية  إن الغرفة ستنعقد على مدار أيام العيد؛ لمتابعة وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، بالإضافة إلى متابعة وسائل التواصل الاجتماعي، ومواجهة صفحات بيع الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لعدم خضوع الدواء المباع عليها للرقابة؛ الأمر الذى يهدد حياة مستخدميه، ووجهت المواطنين بشراء الدواء من مصدره وهو الصيدلية.

وأكدت هيئة الدواء المصرية أنها مستمرة فى متابعة خدمات الإبلاغ الإلكتروني، والاستشارات الصيدلية، والمعلومات الدوائية للجمهور، وذلك من خلال منصات الهيئة المختلفة مشيرة إلى أن جميع الخدمات مجانية ويتم المتابعة مع المواطنين حتي تمام تقديم الخدمة.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن فرق التفتيش الصيدلي بالهيئة والمحافظات تعمل على مدار الساعة دون توقف، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق حملات مكثفة بالتنسيق مع الأجهزة  الرقابية والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأضافت أنه يتم مراجعة منظومة الإنتاج في جميع مراحلها؛ لضمان التداول والتخزين السليم للدواء بالمؤسسات الصيدلية.

 

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الدواء وفد إدارة الابتكار الملكية الفكرية السفارة الأمريكية التعاون المشترك

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