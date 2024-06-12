الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هيئة الدواء تشكل غرفة عمليات لمتابعة وضبط السوق خلال عيد الأضحى

هيئة الدواء
هيئة الدواء


أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر الهيئة على أن تظل منعقدة، طوال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن الغرفة ستكون مهمتها متابعة سوق الدواء بالإضافة إلى إحكام الرقابة علي تداول الأدوية فى الأسواق.

وقالت هيئة الدواء المصرية  إن الغرفة ستنعقد على مدار أيام العيد؛ لمتابعة وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، بالإضافة إلى متابعة وسائل التواصل الاجتماعي، ومواجهة صفحات بيع الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لعدم خضوع الدواء المباع عليها للرقابة؛ الأمر الذى يهدد حياة مستخدميه، ووجهت المواطنين بشراء الدواء من مصدره وهو الصيدلية.

وأكدت هيئة الدواء المصرية أنها مستمرة فى متابعة خدمات الإبلاغ الإلكتروني، والاستشارات الصيدلية، والمعلومات الدوائية للجمهور، وذلك من خلال منصات الهيئة المختلفة مشيرة إلى أن جميع الخدمات مجانية ويتم المتابعة مع المواطنين حتي تمام تقديم الخدمة.

txt

مصر الأرخص وحل الأزمة خلال شهرين.. تفاصيل المؤتمر الصحفي لرئيس هيئة الدواء

txt

رئيس هيئة الدواء: هناك أدوية ستشهد انخفاض خلال الفترة المقبلة

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن فرق التفتيش الصيدلي بالهيئة والمحافظات تعمل على مدار الساعة دون توقف، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق حملات مكثفة بالتنسيق مع الأجهزة  الرقابية والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأضافت أنه يتم مراجعة منظومة الإنتاج في جميع مراحلها؛ لضمان التداول والتخزين السليم للدواء بالمؤسسات الصيدلية.

تخصيص الخط الساخن 15301 لتلقي الشكاوى والرد على استفسارات المواطنين حول الأدوية

وأهابت هيئة الدواء المصرية بكافة الصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر طرق التواصل المختلفة؛ في حال وجود مخالفات تتعلق بتداول الأدوية، مشيرة إلى أن الخط الساخن للهيئة 15301 يعمل على مدار الساعة لتلقى أى شكاوى أو استفسارات كما تتيح الهيئة من خلال موقعها الرسمي، آلية البحث للتأكد من تسجيل المستحضرات الدوائية ضمن منظومة الدواء بالهيئة.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أنها تداوم على الرصد المستمر لسوق الدواء المصرى، وذلك بالتوازي مع عمل الحملات الرقابية والتفتيشية وسحب عينات إضافية من الأدوية الموجودة في الأسواق؛ لتحليلها بمعامل هيئة الدواء المصرية، والتأكد من مطابقتها للمواصفات.

يأتي ذلك في إطار تعزيز الدور الرقابي لهيئة الدواء المصرية، والحرص على مراقبة المستحضرات والمستلزمات الطبية؛ وتقديم كافة المعلومات الدوائية للجمهور لتوفير الدواء الآمن والفعال للمريض المصري.

هيئة الدواء المصرية غرفه عمليات مركزية عيد الأضحى المبارك متابعة سوق الدواء تكثيف الحملات الرقابية خدمات الإبلاغ الإلكتروني الاستشارات الصيدلية حملات مكثفة بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية

مواد متعلقة

رئيس هيئة الدواء: هناك أدوية ستشهد انخفاض خلال الفترة المقبلة

الأكثر قراءة

قناة السويس تحقق إنجازًا غير مسبوق فى عام.. وتكشف خطتها للنهوض بسياحة اليخوت

سفاح التجمع: كنت أذكى إخواتى وعلاقتى بالستات "قلة أدب على طول"

لحوم بأسعار مخفضة.. "التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين قبل عيد الأضحى

معظمهم عمال.. وفاة 39 شخصًا جراء حريق ضخم فى منطقة المنقف بالكويت

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

"المجتمعات العمرانية" تكشف حقيقة إعلانات كمباوند "بيوت" بالمنصورة الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

لواء. محسن الفحام

الخوف من السلام

صور

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة

حرب الإبادة لا تتوقف.. جيش الاحتلال يواصل عدوانه الوحشي على غزة لليوم الـ250

إسرائيل تواجه أسوأ موجة تضخم وارتفاع للأسعار