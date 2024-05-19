محمد عبدالناصر: مصر لديها ثوابت تجاه القضية الفلسطينية وتحشد الجهود الدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

قال محمد عبدالناصر، مدير تحرير جريدة الدستور، إن الدولة المصرية في كافة تحركاتها تحاول حشد الرأي العام الدولي من أجل دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر تسعى لتوحيد الجهود الدولية من خلال التواصل مع القوى الفاعلة إقليميًا ودوليًا من أجل التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف "عبد الناصر"، خلال مداخلة هاتفية اليوم الأحد عبر نشرة أخبار "دي إم سي"، المذاعة عبر قناة "dmc"، أن زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة اليونانية أثينا، اليوم، تأتي في توقيت هام وتستهدف متابعة وتعزيز مسار العلاقات الثنائية بين البلدين بالاضافة للتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وأوضح “عبدالناصر”، أن مصر نجحت في تغيير مواقف ووجهات نظر العديد من الدول الأوروبية تجاه ما يحدث من انتهاكات مستمرة من جيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وهو ما ظهر جليا في التصويت الأخير بالجمعية العامة للأمم المتحدة على أهلية فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

ثوابت واضحة

وأشار إلى أن الدولة المصرية لديها ثوابت واضحة ومنها رفض مخطط التهجير، والاصرار والعمل المكثف من أجل وقف إطلاق النار، وإدخال أكبر كم من المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في قطاع غزة، وكذلك العمل من أجل الوصول إلى حل عادل ودائم ومستدام للقضية الفلسطينية عن طريق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكد، أن قطاع غزة يعاني من كارثة إنسانية في ظل سياسة التجويع والحصار الذي يتبعها جيش الاحتلال على الأشقاء في القطاع، في ظل إغلاق كافة المعابر التي كان يتم إدخال الشاحنات المحملة بالمواد الإنسانية والإغاثية من خلالها إلى داخل قطاع غزة.