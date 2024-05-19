الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد عبدالناصر: مصر لديها ثوابت تجاه القضية الفلسطينية وتحشد الجهود الدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

الكاتب الصحفي محمد
الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر

قال محمد عبدالناصر، مدير تحرير جريدة الدستور، إن الدولة المصرية في كافة تحركاتها تحاول حشد الرأي العام الدولي من أجل دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر تسعى لتوحيد الجهود الدولية من خلال التواصل مع القوى الفاعلة إقليميًا ودوليًا من أجل التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف "عبد الناصر"، خلال مداخلة هاتفية اليوم الأحد عبر نشرة أخبار "دي إم سي"، المذاعة عبر قناة "dmc"، أن زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة اليونانية أثينا، اليوم، تأتي في توقيت هام وتستهدف متابعة وتعزيز مسار العلاقات الثنائية بين البلدين بالاضافة للتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

 وأوضح “عبدالناصر”، أن مصر نجحت في تغيير مواقف ووجهات نظر العديد من الدول الأوروبية تجاه ما يحدث من انتهاكات مستمرة من جيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وهو ما ظهر جليا في التصويت الأخير بالجمعية العامة للأمم المتحدة على أهلية فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

ثوابت واضحة

وأشار إلى أن الدولة المصرية لديها ثوابت واضحة ومنها رفض مخطط التهجير، والاصرار والعمل المكثف من أجل وقف إطلاق النار، وإدخال أكبر كم من المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في قطاع غزة، وكذلك العمل من أجل الوصول إلى حل عادل ودائم ومستدام للقضية الفلسطينية عن طريق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكد، أن قطاع غزة يعاني من كارثة إنسانية في ظل سياسة التجويع والحصار الذي يتبعها جيش الاحتلال على الأشقاء في القطاع، في ظل إغلاق كافة المعابر التي كان يتم إدخال الشاحنات المحملة بالمواد الإنسانية والإغاثية من خلالها إلى داخل قطاع غزة.

محمد عبدالناصر الانتهاكات الاسرائيلية القضية الفلسطينية قطاع غزة غزة

مواد متعلقة

أحمد لاشين لـ"الشاهد": لأول مرة تظهر إيران على المشهد فى مواجهة إسرائيل

أحمد لاشين لـ"الشاهد": أول دولة فى الشرق الأوسط تعترف بدولة إسرائيل كانت إيران

أحمد لاشين لـ"الشاهد": إيران على علاقة وثيقة بجماعة الإخوان حتى وقتنا هذا

أحمد لاشين لـ"الشاهد": إيران من مصلحتها الكاملة أن تظل الأمور مشتعلة بالمنطقة

تعليم النواب لقصواء الخلالي: السنة التمهيدية تحقق حلم الطلاب وآليات قانونية تحكمه

جهاز حماية المنافسة: نسعى لضبط أسعار الأجهزة الكهربائية فى السوق

محافظ بنى سويف: خفضنا الأمية بالمحافظة إلى 18%

الكونتينر: تعرف على طريقة معالجة الزجاج ومراحل صناعته

الأكثر قراءة

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

القبض على خادمتين سرقتا فيلا غادة عبدالرازق بالمعادى

"القاهرة الإخبارية" تكشف آخر تطورات طائرة الرئيس الإيرانى المفقودة ومن على متنها

"الداخلية الإيرانية" تكشف كواليس ما حدث فى طائرة إبراهيم رئيسى

تفاصيل تعرض طائرة الرئيس الإيرانى لحادث وقوع

فى وداع كلوب.. تشكيل ليفربول أمام وولفرهامبتون فى البريميرليج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر العربية.. فى القمة

لواء.حمدى البطران

فى مديح العطس

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

د.أحمد الخميسى

كنا نغنى ذات يوم

أحمد بهاء الدين شعبان

الكيان الصهيونى النازى ومرضه العضال! «1»

ماجد حبته

مستمرون فى العدل الدولية

د. منى حلمى

لم يدرك عظمته النادرة

علي سعدة

عندما يتحالف الروتين والفساد ضد المواطن

صور

فى غياب والده.. محمد عدوية يستقبل عزاء والدته

افتتاح كأس الأمم الإفريقية للساق الواحدة

اكتشف عظمة الحضارة المصرية فى المتحف القومى للحضارات

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات ضخمة فى إسرائيل للمطالبة باستبدال حكومة نتنياهو.. غدًا

مسئول أمنى إسرائيلى: سموتريتش يقود تل أبيب إلى الخطر

ارتفاع شهداء الغارة الإسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين إلى 31 شهيدًا