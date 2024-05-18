موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد المضافة للمجموع من أكثر الكلمات البحثية التي تحطى على نسب عالية من المشاهدة عبر موقع جوجل البحثي وذلك مع انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023-2024 وفقا للمخطط الزمني المعتمد رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد المضافة للمجموع

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد المضافة للمجموع عقب انتهاء اجازة عيد الضحى المبارك مباشرة حيث تجري امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 حيث جاء جدول الامتحانات المعتمد لطلاتب الشعبة العلمية والأدبية كما يلي:-

يوم الاثنين الموافق 10/6/2024 امتحان مادة التربية الدينية + التربية الوطنية.

يوم الأربعاء الموافق 12/6/2024 امتحان مادة الاقتصاد + الاحصاء.

يوم السبت الموافق 22/6/2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء.

يوم الثلاثاء الموافق 25/6/2024 امتحان مادة الأجنبية الثانية.

يوم السبت الموافق 290/6/2024 امتحان مادة الفيزياء + التاريخ.

يوم الثلاثاء الموافق 2/7/2024 امتحان مادة الغة الأجنبية الأولى.

يوم السبت الموافق 6/7/2024 امتحان مادة الكيمياء + الجغرافيا.

يوم الأربعاء الموافق 10/7/2024 امتحان مادة الجيويلوجيا + الجبر والهندسة الفرغية + علم النفس.

يوم السبت الموافق 13/7/2024 امتحان مادة التفاضل والتكامل.

يوم الأربعاء الموافق 17/7/2024 امتحان مادة الأحياء + الاستاتيكا + الفلسفة.

يوم السبت الموافق 20/7/2024 امتحان مادة الديناميكا.

رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على أرقام جلوسهم في الامتحانات التي تنطلق يوم الاثنين الموافق 10/6/2024 وذلك من خلال الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يدخل الطالب كافة بياناته الشخصية والغط على كلمة عرض رقم الجلوس.

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