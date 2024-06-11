الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل "صحة بني سويف" تعقد اجتماعًا لعرض خطة عيد الأضحى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقدت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اجتماعا لمديري الإدارات الفنية والإدارية بالمديرية بحضور الدكتور أحمد بغدادى وكيل المديرية وذلك لعرض خطة التأمين الطبي والطوارئ والمستشفيات والوقائي خلال  أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكدت وكيل وزارة الصحة خلال الاجتماع، رفع حالة الاستعداد بالمستشفيات بناء على توجيهات وزير الصح والتأكيد على تواجد الأطباء والنوبتجيات وتوافر أكياس الدم ومشتقاته بالمستشفيات، والتأكيد على الإلتزام باتباع إجراءات مكافحة العدوى وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتقديم الخدمات الوقائية بالتنسيق مع المستشفيات، وتوفير مخزون من الامصال والطعام الوقائية والعلاجية وتكثيف حملات مراقبة الأغذية.

وخلال الاجتماع أكدت الدكتورة سماح جاد على خطة التأمين الطبي وتوفير العيادات المتنقلة أمام الحدائق والمتنزهات لتقديم خدمة المبادرات الصحية، والتأكيد على مرفق الإسعاف والاستعداد لمواجهة أى أزمات وطوارئ.

 

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