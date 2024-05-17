طلاب الثانوية العامة يتنافسون في مادة الأحياء بـ"مصر تستطيع"

يواصل الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر قناة "DMC"، سلسلة حلقات المراجعة النهائية في كل المواد استعدادً لامتحانات الثانوية العامة، وعقد مسابقة بين الطلاب، اليوم الجمعة، فى مادة الأحياء.

وقال أحمد فايق، إن أسئلة المراجعات يضعها مستشارو المادة والمسؤولين عن وضع المناهج بوزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن الأسئلة متنوعة الصعوبة، ما بين سهلة ومتوسطة وصعبة، حيث الأسئلة الصعبة تميز بين الطالب المتفوق والجيد والعادى.

وأكد الإعلامي أحمد فايق، أن الأصل في الأشياء الاجتهاد والعمل، والنتيجة عند ربنا، وما عند الله لا يضيع أبدا.