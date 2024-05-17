الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انقلاب سيارة بمقطورة دون إصابات على "الصحراوى الشرقى" بسوهاج

انقلاب سيارة نقل-
انقلاب سيارة نقل- أرشيفية

وقع حادث انقلاب سيارة نقل بمقطورة على الطريق تابعة لشركة خاصة إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق وانحرافها على الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز شرطة أخميم في سوهاج، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات، وتم رفع آثار الحادث من على الطريق، وتم إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفها جزئيًا.

البداية بتلقي مدير أمن سوهاج بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوى الشرقى، وتم الدفع بالمعدات لمكان الحادث.

كشفت التحريات عن انقلاب سيارة دون مصابين بالطريق الصحراوي الشرقي، حيث تبين أنه أثناء سير السيارة نقل بمقطورة تابعة لشركة خاصة قيادة سائق مقيم دائرة أسيوط بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى لانحرافها وانقلابها على جانب الطريق.

لـم ينتج عــن ذلك إصابـــات، وبسؤال قائد السيارة أفاد بمضمون ما سبق ونفى الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

حادث انقلاب الطريق اختلال عجلة القيادة السائق الطريق الصحراوي الشرقي إصابات حركة السير

مواد متعلقة

مصرع أم ونجليها وإصابة ابنها الثالث فى حادث تصادم بعين شمس

5 مصابين فى حادث تصادم بمنطقة الصف

إصابة جلال الزكى فى حادث على طريق الواحات

إصابة 8 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق فى الجيزة

الأكثر قراءة

عاجل| "مهمة مستحيلة".. الحكم العسكرى الإسرائيلى على غزة يشعل الصدام فى حكومة نتنياهو

وفاة أحمد نوير مراسل "بى إن سبورتس" فى القاهرة

عاجل| كولر يستقر على تشكيل الأهلى لمواجهة الترجى بنهائى دورى أبطال إفريقيا

"أ هـ م- 3".. مزايدة على لوحة سيارة تخطى سعرها مليون جنيه (تفاصيل)

نعت نفسها قبل موتها.. وفاة تيك توكر مصرية شهيرة (فيديو)

"كانت لابسه سواريه ومقدرتش أمسك نفسى".. اعترافات سائق أوبر فى "اغتصاب فتاة مدينة نصر" (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد سالم أبو عاصى يكتب: فى أصول المناظرات

محمد عبدالعزيز

فنان لكل محافظة.. مطلب بسيط ومشروع

د.كريمة الحفناوى

دول أمريكا اللاتينية ونصرة القضية الفلسطينية

حسين دعسة

بين نكبة ومؤتمر.. استعادة النكبة فى حرب غزة

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «1-2»

ماجد حبته

عقلاء فى تل أبيب!

د هند جاد

إلى كل فتاة: السيارة فيها مُتحرش

منى رجب

أهمية أن نتكاتف لحماية الوطن

صور

قمة Riseup لرواد الأعمال بالمتحف المصري الكبير

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

محطة تل أبيب

المزيد

"أونروا" تكشف أعداد النازحين من رفح الفلسطينية وتطالب بوقف إطلاق النار فورًا

باستثناء أمريكا.. دول غربية تحث إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولى فى غزة

جامعة جنت البلجيكية تقطع علاقاتها مع ثلاث مؤسسات إسرائيلية