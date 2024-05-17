انقلاب سيارة بمقطورة دون إصابات على "الصحراوى الشرقى" بسوهاج

وقع حادث انقلاب سيارة نقل بمقطورة على الطريق تابعة لشركة خاصة إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق وانحرافها على الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز شرطة أخميم في سوهاج، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات، وتم رفع آثار الحادث من على الطريق، وتم إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفها جزئيًا.

البداية بتلقي مدير أمن سوهاج بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوى الشرقى، وتم الدفع بالمعدات لمكان الحادث.

كشفت التحريات عن انقلاب سيارة دون مصابين بالطريق الصحراوي الشرقي، حيث تبين أنه أثناء سير السيارة نقل بمقطورة تابعة لشركة خاصة قيادة سائق مقيم دائرة أسيوط بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى لانحرافها وانقلابها على جانب الطريق.

لـم ينتج عــن ذلك إصابـــات، وبسؤال قائد السيارة أفاد بمضمون ما سبق ونفى الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.