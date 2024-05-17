5 مصابين فى حادث تصادم بمنطقة الصف

وقع حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق فى منطقة الصف، أسفر عن إصابة 5 مواطنين، وتم نقلهم إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة في الصف، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبيَّن تصادم سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى "ميكروباص".

وأسفر الحادث عن 5 مصابين، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.