الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

5 مصابين فى حادث تصادم بمنطقة الصف

حادث تصادم
حادث تصادم

وقع حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق فى منطقة الصف، أسفر عن إصابة 5 مواطنين، وتم نقلهم إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة في الصف، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبيَّن تصادم سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى "ميكروباص".

وأسفر الحادث عن 5 مصابين، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

حادث تصادم تصادم سيارتين اصابة 5 مواطنين المصابين رفع حطام الحادث بالكامل

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