الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز

إصابة 8 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق في الجيزة

اسعاف - ارشيفية
اسعاف - ارشيفية

شهدت منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، إصابة 8 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة  بلاغا من الخدمات المعينة في الهرم، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم سيارة نقل وميكروباص وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث.

منطقة الهرم إصابة 8 أشخاص حادث تصادم سيارتين غرفة عمليات النجدة حوادث الدستور

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