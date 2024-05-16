إصابة 8 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق في الجيزة

شهدت منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، إصابة 8 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة في الهرم، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم سيارة نقل وميكروباص وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث.