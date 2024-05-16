الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرير 26 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على الأسواق والمخابز بديرمواس

حملات تموينية علي
حملات تموينية علي المخابز والأسواق بديرمواس بالمنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا، بالتعاون مع إدارة المرور والجهات المعنية بالمركز حملات تموينية رقابية وتفتيشية مكبرة علي الأسواق ومحلات بيع اللحوم ومحلات الجملة والتجزئة والمخابز البلدية المدعمة أسفرت عن ضبط وتحرير 26 مخالفة متنوعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها

قال محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إن الوحدة المحلية بالمركز بالتعاون مع إدارة التموين وتحت إشراف المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا والعقيد هيثم ماهر رئيس مباحث التموين والدكتور أبو الدهب عبد العظيم مدير إدارة تموين ديرمواس شكلت حملة تموينية من إدارة تموين ديرمواس والطب البيطري وبمشاركة مباحث التموين، للمرور على الأسواق ومحلات بيع اللحوم ومحلات بيع الجملة والتجزئة، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 14 مخالفة متنوعة مابين 2 مخالفة ذبح خارج السلخانة بإجمالي 62 كيلو جرام ومخالفة واحدة عدم حمل شهادة صحية و مخالفة واحدة تجميع مواد بترولية بإجمالي 40 لتر بنزين 80 وعدد 2 مخالفة اشتباه صلاحية 1/2 طن مخللات ومخالفة واحدة سلع بدون فواتير و7 مخالفات عدم مزاولة النشاط على الوجه الاكمل (غلق البقالة التموينية في مواعيد العمل الرسمية).

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن إدارة التموين بالمركز شكلت أيضا حملة على المخابز البلدية بديرمواس أسفرت عن تحرير عدد 12 مخالفة ما بين انتاج خبر غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعدات المستخدمة فى إنتاج الخبز، مؤكدا على إدارة التموين بأستمرار متابعة المرور وتكثيف الحملات على جميع المنشآت التموينية وفحص شكاوى المواطنين ومراقبة الاسواق. 

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف التواجد الميداني والمرور الدوري لمتابعة الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية.

حملات تموينية علي المخابز والأسواق بديرمواس بالمنيا

حملات تموينية علي المخابز والأسواق بديرمواس بالمنيا
حملات تموينية علي المخابز والأسواق بديرمواس بالمنيا
حملات تموينية علي المخابز والأسواق بديرمواس بالمنيا
حملات تموينية علي المخابز والأسواق بديرمواس بالمنيا
حملات تموينية علي المخابز والأسواق بديرمواس بالمنيا
حملات تموينية علي المخابز والأسواق بديرمواس بالمنيا
حملات تموينية علي المخابز والأسواق بديرمواس بالمنيا
حملات تموينية علي المخابز والأسواق بديرمواس بالمنيا
حملات تموينية علي المخابز والأسواق بديرمواس بالمنيا
حملات تموينية علي المخابز والأسواق بديرمواس بالمنيا
حملات تموينية علي المخابز والأسواق بديرمواس بالمنيا
حملات تموينية علي المخابز والأسواق بديرمواس بالمنيا
حملات تموينية علي المخابز والأسواق بديرمواس بالمنيا
حملات تموينية علي المخابز والأسواق بديرمواس بالمنيا
المنيا تحرير 26 مخالفة تموينية حملات تموينية علي الأسواق والمخابز مركز ديرمواس بالمنيا محمد عبد الغني رئيس مركز ديرمواس

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