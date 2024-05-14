تحرير 36 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية في "ديرمواس" بالمنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية بالمركز حملات تموينية رقابية وتفتيشية مكبرة علي الأسواق والمحلات التجارية ومحلات بيع الدواجن ومحلات الجزارة والمخابز البلدية المدعمة، أسفرت عن ضبط وتحرير 36 مخالفة متنوعة.

قال محمد عبد الغني حسن رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إن أحمد ثابت نائب رئيس المركز يعاونه إدارة تموين بندر ديرمواس وقسم التفتيش الإداري بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس قام بالمرور على السوبر الماركت ومحلات بيع الجملة والتجزئة ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة لضبط الأسواق ومحاربة كافة أشكال الاحتكار والغش التجاري وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 7 مخالفات ما بين عدم إعلان أسعار وعدم حمل شهادة صحية.

كما قامت تحت إشراف رئيس المركز والدكتور أبو الدهب عبد العظيم مدير إدارة تموين ديرمواس بتشكيل حملة تموينية ضمت كل من: عماد محمد على رئيس الرقابة التموينية ونبيل شوقى موسي المفتش بالإدارة ومباحث تموين ديرمواس بالاشتراك مع مساعد مدير مديرية التموين لجنوب المنيا أسفرت عن ضبط وتحرير 15 مخالفة تموينية منها 7 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار ومحضر واحد عدم حمل شهادة صحية و7 محاضر عدم مزاولة النشاط علي الوجه الأكمل لتجار تموينين بجانب تشكيل حملة تموينية للمرور على المخابز البلدية بديرمواس، أسفرت عن تحرير عدد 14 مخالفة ما بين نقص وزن وانتاج خبر غير مطابق للمواصفات وعدم إعلان أسعار وعدم وجود سجل.

وأشار رئيس المركز والمدينة، إلى أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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