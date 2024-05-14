إزالة وإيقاف 19 حالة تعد ومخالفات بناء بدون ترخيص بمراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلية لمراكز المنيا حملات إزالة التعديات، على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، وتمكنت من رصد وإزالة 19 حالة تعد وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين

قال هشام فايز رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة أن الوحدة المحلية بالمركز واصلت حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء حيث قامت تحت اشراف هاني رمضان نائب رئيس المركز وعاشور السيد رئيس قرية ابو جرج وإدارة الإزالات والتنظيم بالوحدة ومسئول الزراعة والإصلاح الزراعي بإزالة 4 حالات تعدى بالبناء المخالف أرض تعاون زراعي عبارة عن أساسات بالبلوك الحجري وسور على إجمالي مساحة 2 قيراط و12 سهما.

إيقاف الأعمال بصبة سقف خرساني دور أول علوى بالقصبي حوض النجيلة

كما قامت بحضور هاني الخولي نائب رئيس المركز وسالم زغلول رئيس قرية الحسينية وإدارة الإزالات والتنظيم بالوحدة ومسئول الزراعة والإصلاح الزراعي ومحمد أدهم مدير الإزالات والإشغالات بالمركز وعبد السلام فرغلي ورضا فتحي ومسئولي الإزالات والإشغالات بالحسينية بإيقاف الأعمال بصبة سقف خرساني دور أول علوى بالقصبي حوض النجيلة، وتم التحفظ على الخلاطة كما تم إيقاف الأعمال بصبة أعمدة خرسانية دور سادس علوى أرض أبو دربالة خلف الساحة حوض أبو العمرو وتم التحفظ على الخلاطة وإيقاف الأعمال بصبة اعمدة خرسانية دور رابع علوى بالقصبي والتحفظ على الخلاطة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة

وأوضح المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي نفذت إزالة 3 حالات بحي غرب المدينة، بالتعاون مع جهات الولاية. حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مؤكدا على استمرار الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حزم طبقا للقانون

وأضاف اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة أن مؤمن صلاح نائب رئيس المركز تمكن من إزالة حالتين بناء مخالف فالمهد بقرية دير البرشا وبرفقته يوسف عبدالحميد رئيس قرية البرشا وعدد من الجهات المعنية كما تمكن اسامه سيبويه نائب رئيس المدينة وبرفقته عدد من الجهات المعنية، من فك وازالة شدة خشبية لأعمال انشاء قواعد بالدور الأرضي بمساحة 100 متر بشارع بورسعيد بالملكية البحرية، وازالة لأعمال انشاء سور بالبلوك الحجرى بجوار مدرسة الرواد بحى شرق المدينة، وتم التحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرادعة حيال المخالفين.

وأكد عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا أنه كلف النواب بمركز ومدينة المنيا بالتعاون مع مسؤولين التنظيم ورؤساء القري والأحياء بالمتابعة والمرور والإزالة كافة التعديات بمختلف أنواعها ومن خلال الرصد والمتابعة تمت إزالة حالتين تعدي بقرية طوخ الخيل أراضي أملاك دولة بمساحة 160 مترا كما تم إزالة حالتين بقرية نزلة حسين تعدي على ارض زراعية تكرار مخالف بمساحة 21 سهما، وحالة تعد بدمشير تعدي على ارض زراعية مباني بمساحة 12 سهما وحالة بقرية بني احمد الغربية تعدي على أملاك دولة حيث كان قد تم حفر الأساسات على مساحة 80 مترا وتمت الإزالة التئامه والتحفظ على مواد البناء وتحرير محاضر بذلك واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظا على حقوق الدولة والأراضي الزراعية وتنفيذا للقانون.

440877651_828997175914915_5237647402784740205_n

441359203_876651507838379_471302964489351120_n

441390467_958375519629404_1164909751027684881_n

441405832_828997649248201_7593073197415626853_n

441657290_958375559629400_6444023310456132485_n

441933577_828997199248246_4493853915948055711_n

442416682_759588096351885_6326361862269339027_n

442428421_759588156351879_5976870267493886297_n

442468574_759588189685209_315231226913761834_n

442470571_876651651171698_1294907447757505161_n