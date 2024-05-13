إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

أصيب 10 أشخاص، صباح اليوم الإثنين، إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى ميكروباص في المنيا.



كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وميكروباص بالقرب من مدخل قرية صفط الشرقية.



على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 10 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات.