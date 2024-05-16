انتشال جثة شاب من إحدى الترع بالمنيا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري والأجهزة الأمنية بالمنيا، جثة شاب غريق من إحدى الترع بمركز سمالوط شمال المحافظة، وتم نقل الجثة لمستشفى سمالوط النموذجي، وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يتضمن العثور على غريق في ترعة في إحدى قرى مركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

وعلى الفور انتقل فريق الإنقاذ وسيارات فرع هيئة الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم انتشال جثمان "محمد.ش.م" 22 مقيم في قرية بوجا التابعة إداريا لمركز سمالوط شمال محافظة المنيا وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى سمالوط النموذجي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم إيداع الجثمان داخل مشرحة مستشفى سمالوط النموذجي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، حيث كلفت أجهزة البحث الجنائي بتكثيف التحريات حول الواقعة.