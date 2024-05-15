وزير الرياضة: نستهدف حصد 10 ميداليات في الأولمبياد ونشارك بأكبر بعثة في التاريخ

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن آخر استعدادات اللجنة الأولمبية المصرية، للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، والمقرر إقامته خلال الفترة من 26 يوليو حتى 14 أغسطس المقبل.

ويأتي ذلك بعد نجح مصر في المشاركة بأكبر بعثة في تاريخها، بواقع 141 لاعبًا ولاعبة في 21 رياضة حتى الآن، وما زال عدد المصريين المتأهلين مرشحًا للزيادة في أكثر من اتحاد رياضي.

وقال وزير الرياضة - خلال مداخلة هاتفية - في برنامج "صباحكو رياضة" المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "مصر أصبحت أكثر بلد عربي وإفريقي، يتأهل لاعبوه إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بفرنسا المقبلة".

وأضاف: نعمل بتخطيط علمي ممنهج منذ مدة زمنية طويلة من أجل حصد 10 ميداليات أوليمبية، في أوليمبياد باريس 2024، ونثق في البعثة المصرية كل الثقة.

وواصل وزير الرياضة: "هناك من 2 إلى 4 ملايين دولار تكلفة إعداد لاعب يحصد ميدالية أوليمبية، والوزارة تفعل كل ما هو صالح للرياضة المصرية من أجل حصد البطولات والميداليات".

وأردف: "عقدنا أمس مؤتمرًا صحفيًا للاطلاع على آخر الاستعدادات، الخاصة بمشاركة أبطالنا المصريين في أولمبياد باريس 2024، واستعرض رؤساء الاتحادات الأولمبية الجانب الفني الخاص".

واختتم قائلاً: "تطرقنا أيضًا للحديث عن بعض الأمور الفنية، بجانب الدعم المادي المقدم للأبطال المصريين قبل المشاركة في الأولمبياد".