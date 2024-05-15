الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة: نستهدف حصد 10 ميداليات في الأولمبياد ونشارك بأكبر بعثة في التاريخ

أشرف صبحي
أشرف صبحي

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن آخر استعدادات اللجنة الأولمبية المصرية، للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، والمقرر إقامته خلال الفترة من 26 يوليو حتى 14 أغسطس المقبل.

ويأتي ذلك بعد نجح مصر في المشاركة بأكبر بعثة في تاريخها، بواقع 141 لاعبًا ولاعبة في 21 رياضة حتى الآن، وما زال عدد المصريين المتأهلين مرشحًا للزيادة في أكثر من اتحاد رياضي.

وقال وزير الرياضة - خلال مداخلة هاتفية - في برنامج "صباحكو رياضة" المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "مصر أصبحت أكثر بلد عربي وإفريقي، يتأهل لاعبوه إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بفرنسا المقبلة".

وأضاف: نعمل بتخطيط علمي ممنهج منذ مدة زمنية طويلة من أجل حصد 10 ميداليات أوليمبية، في أوليمبياد باريس 2024، ونثق في البعثة المصرية كل الثقة.

وواصل وزير الرياضة: "هناك من 2 إلى 4 ملايين دولار تكلفة إعداد لاعب يحصد ميدالية أوليمبية، والوزارة تفعل كل ما هو صالح للرياضة المصرية من أجل حصد البطولات والميداليات".

وأردف: "عقدنا أمس مؤتمرًا صحفيًا للاطلاع على آخر الاستعدادات، الخاصة بمشاركة أبطالنا المصريين في أولمبياد باريس 2024، واستعرض رؤساء الاتحادات الأولمبية الجانب الفني الخاص".

واختتم قائلاً: "تطرقنا أيضًا للحديث عن بعض الأمور الفنية، بجانب الدعم المادي المقدم للأبطال المصريين قبل المشاركة في الأولمبياد".

أشرف صبحي باريس 2024 اللجنة الأولمبية المصرية اولمبياد باريس 2024 دورة الألعاب الأولمبية

مواد متعلقة

هل يشارك محمد صلاح في أولمبياد باريس؟

سيناريو مواجهة محتملة بين منتخبي مصر والكيان الصهيوني في أولمبياد باريس

ماكرون يكشف موقف مبابي بشأن المشاركة في أولمبياد باريس 2024

على رأسهم مبابي وصلاح.. أبرز المرشحين لتمثيل منتخبات بلادهم في أولمبياد باريس

الأكثر قراءة

عاجل| أسعار اللحوم والأضاحي اليوم 15 مايو 2024.. الحق اشتري قبل العيد

عاجل| أسعار الأضاحي 2024.. استقرار نسبي للأبقار والإبل والجاموس

انتهاء أزمة حسام حسن ومحمد صلاح.. و"مو" فى معسكر المنتخب المقبل

المتهمون في "حريق ستوديو الأهرام" أمام القضاء اليوم الأربعاء

الحكم على المتهم في "وفاة طبيبة التجمع" اليوم الأربعاء

زلزال "الفشل" يضرب إسرائيل.. صعوبة هزيمة "حماس" ومخاوف من "حرب أبدية" بغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

صور

موتمر اتحاد القبائل العربية

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

وسط توترات رفح.. الولايات المتحدة تقدم حزمة أسلحة لإسرائيل بقيمة مليار دولار

اليوم 222 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته العشوائية على كامل قطاع غزة

ردود دولية غاضبة بسبب استمرار حرب غزة.. والاحتلال يواصل التصعيد